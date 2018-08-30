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Ölümlü iş kazaları aklımızı başımıza getirmiyor !..

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İş kazalarının ölümle neticelendiği son günlerde Kermiya Çemberi ile Sivil Savunma arasındaki site şeklindeki inşaatta iş güvenliği tedbirlerinin alınmadan insan çalıştırıldığına vurgu yapıldı.
Ölümlü iş kazaları aklımızı başımıza getirmiyor !..

Çalışma Bakanlığının meydana gelen ölümlü iş kazaları sonrasında alınması gereken tedbirler ile ilgili yapmış olduğu ikazlara, inşaat alanlarını denetlediği sıralarda eksikliklerin giderilmesi için yaptığı tavsiyelere  karşın, bazı müteahhitlerin hala daha çalışanlarının can güvenliğini sağlayacak tedbirleri almadığı gözlemlendi. Birçok inşaatta, özellikle yüksek katlarda iş kazalarını önleyici tedbirlerin alınmadığı ve çalışanların ‘Allah’a emanet bir şekilde çalıştırıldığı görüldü.

İş kazalarının ölümle neticelendiği son günlerde Kermiya Çemberi ile Sivil Savunma arasındaki site şeklindeki inşaatta iş güvenliği tedbirlerinin alınmadan insan çalıştırıldığına vurgu yapıldı.

KTAMS eski başkanı Ahmet Kaptan, sosyal medyada yaptığı açıklamada, haftalık iş cinayetlerinden artık maalesef her 48 saati bile aşmayan, iş güvenliğininolmadığı iş yerlerinde ve inşaatlarda ölümlü iş kazaları yaşanmaktadır. Bu inşaatlardan birisi de Kermiya çemberi ile sivil savunma arasındaki site şeklindeki inşaattır. Başta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımızı,sonrada Çalışma Dairesini göreve davet ediyorum. Ayrıca Sayın Başbakanımızı da ne olduğunu sorgulamaya davet ediyorum dedi.

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