Ölümlü İş kazası!

İş Kazası (Gelişme)

Bugün Gönyeli Yenikent'te meydana gelen iş kazasında ağır yaralanan Mahmut ÖZTAŞ kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

İŞVEREN TUTUKLANDI

Gönyeli Yenikent'te Mahmut Öztaş'ın ağır şeklide yaralanması ile sonuçlanan iş kazası ile ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında işveren C.A.(E-46) ve M.A. (E-36) tutuklandı. Soruşturma devam etmektedir.

NE OLDU?

27.07.2024 tarihinde saat 11:15 sıralarında, Gönyeli Yenikent Bölgesinde, Mahmut Öztaş (E-52), iskele üzerinde sıva işi yaptığı sırada dengesini kaybedip yaklaşık dört metre yükseklikten düşerek ağır şeklinde yaralandı.

Mahmut Öztaş, kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürüyor. Soruşturma devam etmektedir.