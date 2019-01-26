Ölümlü iş kazası,23 yaşında genç hayatını kaybetti

26.1.2019 tarihinde, saat 08:30 sıralarında, Lefkoşa'da Metehan bölgesinde Nazım Hikmet Caddesi üzerinde, Vipera Inşaat şirketi tarafından yapımı devam eden inşaatın beşinci katında çalışmakta olan Serhat SAÇMA (E-23) dengesini kaybederek beton zemine düşerek ağır yaralandı.
Serhat SAÇMA kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.