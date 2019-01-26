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SON DAKİKAÜnlü oyuncudan kötü haber geldi

Ölümlü iş kazası,23 yaşında genç hayatını kaybetti

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Ölümlü iş kazası,23 yaşında genç hayatını kaybetti
Ölümlü iş kazası,23 yaşında genç hayatını kaybetti

26.1.2019 tarihinde, saat 08:30 sıralarında,  Lefkoşa'da Metehan bölgesinde Nazım Hikmet Caddesi üzerinde,  Vipera Inşaat  şirketi tarafından  yapımı devam eden inşaatın beşinci katında çalışmakta olan Serhat SAÇMA (E-23) dengesini kaybederek beton zemine düşerek ağır yaralandı.  

Serhat SAÇMA kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir.  Soruşturma devam etmektedir.

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