Ölümle Neticelenen Trafik Kazası

8.9.2023 tarihinde, saat 22.00 sıralarında, Güzelyurt - Lefkoşa Anayolunun Gece Külüpleri Mevkiinde, Fatih CAN (E-18), yönetimindeki GY 594 plakalı van araç ile isimsiz tali yol kavşağından anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce anayola giriş yapması sonucu, o esnada Güzelyurt istikametinden Lefkoşa istikametine doğru seyreden Mustafa TUŞ (E-53) yönetimindeki JL 545 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu çarpışmışlardır. Kaza sonucu yaralanan her iki araç sürücüsü ile GY 594 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Osman CERİTLİ (E-22) ve Nuh Ali CERİTLİ (E-26) Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırılmışlardır. Kazada ağır yaralanan GY 594 plakalı van araç sürücüsü Fatih CAN yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir. Diğer yaralıların tedavileri halen sürüyor. Soruşturma devam etmektedir.