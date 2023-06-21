Ölümlü kaza!

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, bugün 20.00 sıralarında, Lefkoşa - Gazimağusa Anayolu üzerinde Haspolat Kirli Sanayi Bölgesi yakınlarında, Ramazan Amıklı (E-23), yönetimindeki CB 100 plakalı araç ile Gazimağusa istikametine doğru seyrettiği sırada gidişine göre sola meyilli viraja geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkıp Sera Tarım önlerinde bulunan reklam tabelasının beton bloguna çarptı.
Kaza sonucu araç sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirdi.
Soruşturma devam etmektedir.
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