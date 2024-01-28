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Ölümlü kaza... Polis detayları açıkladı...

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Ercan Anayolunda meydana gelen trafik kazasında Çağrı Miralay hayatını kaybetti.
Ölümlü kaza... Polis detayları açıkladı...

Kazayla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

28.01.2024 tarihinde saat 18.00 sıralarında Yonca Kavşağı - Ercan Anayolunun 3. Kilometresinde, Mustafa KAYA (E-55), yönetimindeki VJ 420 plakalı van araç ile yolun solunda bulunan isimsiz tali yoldan dikkatsizce anayola giriş yapması sonucu o esnada, anayol üzerinde Ercan istikametine doğru seyreden Çağrı MİRALAY (E-25) yönetimindeki GR 005 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu çarpışmışlardır. Çarpmanın etkisiyle yolun solundan çıkan GR 005 plakalı araç akasya ağaçlarına çarpıp durmuştur. Kaza sonucu GR 005 plakalı araç sürücüsü Çağrı MİRALAY olay yerinde yaşamını yitirmiştir. VJ 420 plakalı araç sürücüsü Mustafa KAYA tutuklanmış olup soruşturma devam etmektedir.

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