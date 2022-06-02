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Ölümlü kazada araç sürücüsü mahkemeye çıkartıldı

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Mahkemede yeminli şahadet veren polis çavuşu Yusuf Türkkal, olguları aktardı
Ölümlü kazada araç sürücüsü mahkemeye çıkartıldı

Polis, 02.06.2022 tarihinde, saat 00:40 raddelerinde, Girne-Lefkoşa anayolu boyunca KY 976 plakalı salon aracı Lefkoşa istikametine doğru aşırı süratli bir şekilde kullanan Mohamed Abdalla Mohamed Abuzıed’in (E-22) seyrettiği yol üzerinde bulunan kuzey çevre yolu kavşağına yaklaştığında, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip kontrolsüz bir şekilde yolun solundan yoldan çıkıp bariyerlere çarptığını belirtti.

Polis, çarpmanın etkisi ile yolun sağına doğru kontrolsüzce savrulan aracın yolun  yolun gidiş ve gelişini ayıran beton  refüje çarptığını söyledi. Polis,  kaza sonucu KY 976 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Lefkoşa’da sakin Sara Abdulkafır’in (K-22) olay yerinde yaşamını yitirdiğini söyledi.

Polis, ayni araçta yolcu olarak bulunan Lefkoşa’da sakin Marwan Baderelden’in (E-23) ağır bir şekilde yaranarak kaldırılmış olduğu Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdiğini anlattı. Polis, yine aynı araçta yolcu olarak bulunan diğer bir şahıs olan Lefkoşa’da sakin Hassan Awad Hassan Elawad’ın (E-22) yapılan tedavisinin ardından yoğun bakım servisinde müşahede altına alındığını belirtti.

Polis, araç sürücüsü  Mohamed Abdalla Mohamed Abuzıed’in ise sağlık kontrolünden geçirilmesinin ardından tutuklandığını söyledi. Polis, zanlının alkol ve uyuşturucu için kan örneği alındığını belirtti. Polis, Marwan Baderelden’in üniversite öğrencisi olduğunu, Sara Abdulkafır’in ise statüsünün araştırılacağını söyledi. Polis, ayrıca zanlının verdiği bir plakanın sürücüsünün belirlenip, ifade temin edileceğini aktardı. Polis, soruşturmanın devam ettiğini belirtip, zanlının 1 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlının 1 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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