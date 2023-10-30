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Ölümlü kazada karar açıklandı... 9 ay hapis yatacak..

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Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada yaya Wiilliam Ejieta Klınes’e çarparak ölümüne neden olan Boris Kemka Tchinda Lambou hakkındaki dava dün karara bağlandı.
Ölümlü kazada karar açıklandı... 9 ay hapis yatacak..

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan sanık 9 ay hapse mahkum edildi. Füsun Cemaller’in başkanlığında, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Tutku Candaş’dan oluşan Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin verdiği kararı Yargıç Barkın okudu. Karar duruşmasında sanığın avukatı Zeliş Sarı da hazır bulundu. Barkın, kazanın 2 Nisan 2023 tarihinde, saat 23.40 sıralarında, Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde meydana geldiğini anımsattı. Yargıç, yönetimindeki ZNG 948 plakalı araç ile dikkatsiz bir şekilde batı istikametine doğru seyretmekte olan Boris Kemka Tchinda Lambou’nun ilerlemekte olduğu yol üzerinde bulunan Honda ışıklarına geldiği esnada yolu yaya olarak güneyden kuzeye doğru geçmeye çalışmakta olan Wiilliam Ejieta Klınes’e çarptığını söyledi.

Yargıç, kaza sonucu ağır şekilde yaralanan yayanın, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalenin ardından yoğun bakım servisinde müşahede altına alındığını ve 11 Nisan 2023 tarihinde yaşamını yitirdiğini belirtti. Yargıç Barkın, meydana gelen kazayla ilgili mahkemeye sunulan bulgulara bakıldığında Wiilliam Ejieta Klınes’in kanında 350 promil alkol, 4 çeşit ilaç ve iki tür uyuşturucu tespit edildiğini belirtti. Yargıç, sanığın kanında ise uyuşturucu, ilaç ve alkole rastlanmadığını söyledi.

Yargıç Barkın, Wiilliam Ejieta Klınes’in kazanın oluşmasında katkısal kusurunun azımsanmayacak derecede fazla olduğunu belirtti. Barkın, Wiilliam Ejieta Klınes’in ayrıca yaya geçinden değil, yolun bariyerli kısmından aninden yola çıktığını belirtti. Yargıç, kazayla ilgili tüm olguları değerlendirdiklerini, kazanın oluşumunda yayanın sanıktan daha fazla kusurlu olduğunu belirterek, oy birliği ile 9 ay hapse mahkum ettiklerini açıkladı.

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