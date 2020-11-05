Ölümlü kazada kusurlu bulunan sürücü teminatla serbest

1.11.20 tarihinde Paşaköy Turunçlu anayolu üzerinde meydana gelen ve Kurudere sakini Oğuzhan Çilo‘nun hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan trafik kazasında ihmali görülen S.U. 2.11.20 tarihinde polis tarafından tutuklanmış ve ayni gün çıkarıldığı mahkemede hakkında 3 gün tutukluluk emri temin edilmişti. Zanlı bugün 5.11.20 tarihinde dikkatsizlik ve ihmalkarlık sonucu ölüme sebebiyet verme suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yeniden yargıç huzuruna çıkarıldı ve ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla teminata bağlandı.

Bugünkü teminat duruşmasında huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının KKTC dışına çıkışını men ederek kimlik, seyahat belgesi ve pasaportunu polise teslim etmesi, 30000 TL nakdi teminat yatırması ve KKTC vatandaşı muteber 2 kişinin imza edeceği 200 biner TL şahsi kefalet senedi karşılığ serbest kalması yönünde emir verdi.