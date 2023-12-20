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Ölümlü kazada, sürücü yargı karşısında...

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Lefkoşa’da çarptığı yayanın hayatını kaybetmesine neden olan dolmuş sürücüsü K.A mahkemeye çıkarıldı. Soruşturma kapsamında kazanın hemen ardından tutuklanan ve 9 gündür polis hücresinde bulunan zanlı teminata bağlandı.
Ölümlü kazada, sürücü yargı karşısında...

Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağı Trafik tahkikat şubesinde görevli polis memuru Mertcan Köse olguları aktardı.

Polis, zanlının 10 Aralık 2023 tarihinde saat 17.20 raddelerinde Lefkoşa Ali Rıza Efendi Caddesi üzerinde çift şeritli yolda sol şerit içerisinde yönetimindeki TRT 787 plakalı otobüs araç ile batı istikametine doğru seyrederken, Regal mağazası önlerine geldiğinde dikkatsizliği sonucu o esnada yol kenarında yine batı istikametine doğru yaya olarak ilerlemekte olan Lefkoşa'da sakin Metin Köksal'a aracının sol dikiz aynası ile çarptığını söyledi.

Polis, kaza sonucu yaralanan yayanın ambulans ile Lefkoşa Devlet Hastanesinin acil servisine kaldırılarak yapılan ilk müdahaleye müteakip Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesine sevk edilip beyin kanaması ve akciğer yaralanması teşhisi ile genel yoğun bakım servisinde müşahede altına alındığını belirtti.

Polis, TRT 787 plakalı araç sürücüsünün suçüstü hali gereği tutuklanarak merkez karakol hücrelerine yerleştirildiğini, iki kez mahkemeye çıkarılarak, hakkında 9 gün tutukluluk emri alındığını belirtti. 

Polis, yoğun bakım servisinde tedavi görmekte olan yaya Metin Köksal’ın 18 Aralık 2023 tarihinde beyin ölümünün gerçekleştiğini, ailesinin onayı üzerine organ bağışında bulunulduktan sonra aynı gün saat 10.50' de ölü olarak kabul edildiğini açıkladı.

Polis, Köksal’a gerekli otopsi yapılarak ölüm sebebinin trafik kazasına bağlı kafa kemiği kırığı ve ayrılması, beyin doku yaralanması ve kanamaları ve beyin ödemi olduğunun tespit edildiğini söyledi. 

Polis memuru, 9 gündür tutuklu olan zanlı hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını ifade ederek, zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 50 bin TL nakit teminat yatırması, 3 kefilin 500’er bin TL kefalet senedi imzalaması şartları ile zanlının tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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