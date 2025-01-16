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Ölümlü kazada tutuklama: 136 miligram alkol alan araç sürücüsü tutuklandı!

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Demirhan’da bu sabah meydana gelen ve Furkat Bazarow’un hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan trafik kazasında 136 miligram araç kullandığı tespit edilen Abdullah Pirliyew’in tutuklandı.
Ölümlü kazada tutuklama: 136 miligram alkol alan araç sürücüsü tutuklandı!

Polis, bu sabah Demirhan’da meydana gelen ve Furkat Bazarow’un hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan trafik kazasında 136 miligram araç kullandığı tespit edilen Abdullah Pirliyew’in tutuklandığını açıkladı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, bu sabah Demirhan'da meydana gelen ve Furkat Bazarow'un ölümüyle sonuçlanan trafik kazasıyla ilgili olarak yürütülen soruşturmada, kazaya methaldar aracı kaza anında kullanan şahsın, Abdullah Pirliyew (E-27) olduğu tespit edildi.

Bahse konu şahıs tutuklanırken, polisin soruşturması devam ediyor.

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