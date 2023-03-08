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Ölümlü kazada zanlı mahkemeye çıkarıldı

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Ercan- Gaziköy anayolunda Sadık Özcan Topkayalı’nın ölümüyle neticelenen trafik kazasında araç sürücüsü Ümit Ilgan tutuklanarak, mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Ölümlü kazada zanlı mahkemeye çıkarıldı

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ramadan Sebir, olguları aktardı.

Polis, 07.03.2023 tarihinde, saat 08:00 sıralarında, Ercan-Gaziköy Anayolu’nun 3-4’üncü kilometreleri arasında, Ümit Ilgan’ın (E-40) yönetimindeki çöp kamyonu ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada anayol üzerinde bulunan Birkayalar petrol önlerine geldiğinde, dikkatsizliği ve anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden sağa tali yola dönüşe geçmesi sonucu, o esnada anayol üzerinde doğu istikametine doğru seyreden Sadık Özcan Topkayalı yönetimindeki EP 712 plakalı salon aracın önünü tıkaması sonucu çarpıştıklarını anlattı.

Polis, kaza sonucu ağır yaralanan EP 712 plakalı araç sürücüsü Sadık Özcan Topkayalı’nın (E-53), kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbatoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdiğini söyledi.

Polis, araç sürücüsü Ümit Ilgan’dan kan örneği alınıp aynı gün tutuklandığını belirtti.

Polis, Topkayalı’ya otopsi yapılacağını ve soruşturmanın devam ettiğini söyleyerek, zanlının 2 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.  

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