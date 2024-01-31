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Ölümlü kazada zanlı mahkemeye çıkarıldı

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Yonca Kavşağı - Ercan Anayolunda 25 yaşındaki Çağrı Miralay’ın ölümüyle sonuçlanan kazanın ardından tutuklanan Mustafa Kaya yeniden Lefkoşa Kaza Mahkemesine çıkarıldı.
Ölümlü kazada zanlı mahkemeye çıkarıldı

Lefkoşa Trafik Şubesinde görevli polis çavuşu Yusuf Türkkal mahkemede olguları aktardı.

Polis, 28 Ocak 2024 tarihinde saat 18.00 sıralarında Yonca Kavşağı - Ercan Anayolunun 3. Kilometresinde, yönetimindeki VJ 420 plakalı van araç ile seyreden Mustafa Kaya’nın diğer araçlara öncelik hakkı vermeden isimsiz tali yoldan dikkatsizce anayola giriş yapması sonucu o esnada, anayol üzerinde Ercan istikametine  doğru süratli ve dikkatsiz bir şekilde seyreden Çağrı Miralay yönetimindeki GR 005 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu çarpıştıklarını söyledi. 

Çarpmanın etkisiyle yolun solundan çıkan GR 005 plakalı araç akasya ağaçlarına çarpıp durduğunu belirtti. Polis, kaza sonucu GR 005 plakalı araç sürücüsü Çağrı Miralay’ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini açıkladı. Polis memuru kazanın ardından zanlının doktor kontrolünden geçirildikten sonra tutuklandığını belirtti.

Polis memuru, zanlının 29 Ocak tarihinde mahkemeye çıkarılarak, 2 gün tutukluluk emri alındığını belirtti. Polis, henüz hız tespiti yapılamadığını, Miralay’dan alınan kan örneklerinin analiz sonuçlarının çıkmadığını açıkladı.

Polis memuru, görgü tanıklarının tespiti için çalışmalarının sürdüğünü, ayrıca güvenlik kamerası görüntülerinin araştırıldığını söyledi.  Polis, soruşturmanın devam ettiğini, alınacak ifadeler ve incelenecek kamera görüntüleri olduğunu belirterek, zanlının 3 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

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