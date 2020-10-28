Ölümlü kazaya 5 yıl hapis cezası

15.6.20 tarihinde saat 18.00 raddelerinde Tatlısu-Geçitkale ana yolu üzerinde meydana gelen ve Kemal Aydın i eşi Ayla Yılmaz’ın hayatını kaybettiği, Şaban Ateş’in yaralandığı trafik kazasında kusuru görülen JD 773 plakalı araç sürücüsü H. R. Ç. aleyhine tanzim edilen dosya bugün 28.10.20 tarihinde Gazimağusa ağır ceza mahkemesinde karara bağlanarak sanık H. R. Ç. 5 yıl hapislikle cezalandırıldı.

Başkan kıdemli yargıç Fatma Şenol, kıdemli yargıç Ayşen Toroslu ve yargıç Hazan Aksun’dan oluşan ağır ceza mahkemesi heyetinin kararı kıdemli yargıç Ayşen Toroslu tarafından okundu. Sanık aleyhine 10 suçtan dava getirildi Sanığın suçları kabul ettiğini, çok üzgün ve pişman olduğuna ve özür dilediğini ayrıca karşı taraf için de üzücü durum yarattığına değinilen kararda T.C. vatandaşı olup KKTC’de çalışma izniyle bulunan sanığın evli ve 18 yaşında üniversite öğrencisi kızı bulunduğu, karşı tarafta ise bir ailenin yok olup küçük bir çocuklarının ortada kaldığına değinildi.

Sanık aleyhine 1- Tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu 2 kişinin ölümüne sebep olma, 2- Gerekli dikkat ve ihtima gözetmeksizin araç sürüp kaza yapma, 3- İhtiyatsız ve acele ile araç sürmek suretiyle kaza yapmak, 4- insan hayatını tehlikeye koyacak şekilde araç sürme, 5- Sürat haddini düşürmeden araç sürme, 6- şeridini muhafaza etmeden araç sürme, 7- Sigorta kapsamaksızın araç sürme, 8- Seyrüsefer siz araç sürme, 9- aracı devraldığı halde 7 gün içinde ilgili makama haber vermemek ve 10- standartlara uygun olmayan lastik kullanmaktan toplam 10 dava getirildiği, zanlının tüm davalarını kabul ettiği ve özür dilediğinin belirtildiği kararda zanlının aleyhine getirilen davalardan suçlu bulunup mahkûm edildiği belirtildi.

Savunma avukatı kaza sonucu sanığın ağır yaralar aldığı, uzun süre mahkemedeki tutukluluk duruşmalarının gıyabında yapıldığı ve teminat duruşmasına sedye ile geldiği, sonrasında cezaevine sedye ile götürüldüğünü ve 29.6.20 tarihinden beri zor şartlarda cezaevinde kaldığına dair beyanda bulunuldu.

Kaza sonucu sanığın 5 kaburgasında, kalçasında ve bacağında meydana gelen kırıklar nedeniyle cezaevinde bulunduğu süre 2 ameliyat geçirdiğini, halen koltuk değnekleri ile yürüdüğüne, çok üzgün ve pişman olduğunu eşi ve 18 yaşındaki kızının bakıma muhtaç olduğunu ve sabıkasız olmasını göz önünde tutularak sanığa mülayi davranılması yönünde savunmanın beyanlarının da dikkate alındığına değinilen kararda kazanın oluş şekli ile ilgili açıklamada bulunuldu.

Zanlının tek şeritli yolda Girne istikametine taraf seyir halinde iken viraja girmesi, 80 km olan yol da 113 km olan süratini düşürmemesi ve şerit değiştirip sağ şeride geçmesi sonucu karşı istikametten gelen aracın önünü tıkayıp yüz yüze çarpışması sonucu kazanın meydana geldiği aşikârdır denildi. Tek şeritli yolların çift şeritli yollara nazaran daha az güvenli olup sürücülerin buna azami dikkat göstermesi gerekir denilen kararda böylesi bir yolda sanığın bu kurala uymadığı belirtildi. Tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu ölüme sebep olma suçunun 7 yıl hapislik cezası gerektirdiğine de dikkat çekilen kararda kazaların her geçen gün artış gösterdiği göz önüne alındığında toplumun bilinçlendirilmesi gereğine vurgu yapıldı.

Bu gibi suçlara karşı caydırıcı cezaların verilmesi yönünde Yüksek Mahkeme kararları bulunduğunu belirten kıdemli yargıç Ayşen Toroslu, her davanın kendine has bir özelliği vardır ve ceza verilirke bunlar göz önüne alınmalıdır dedi. Sanık lehine ve aleyhine tüm unsurlar göz önünde tutulduktan sonra sanığa işlemiş olduğu suçlardan ibret ver ve caydırıcı bir ceza verilmesi kaçınılmazdır diyen Toroslu oy birliğiyle mahkûm ettikleri sanığa aleyhine getiril birinci davadan 5 yıl, 7,8,9 ve 10.cu davadan da ikişer ay hapis cezası verildiğini söyledi.

Sanık aleyhine getirilen 2,3,4,5 ve 6.cı davadan ise ceza verilmediği ancak mahkûmiyet olarak kaydedildiğini belirten Toroslu, cezaların birlikte çekileceğini söyledi