Ölümlü kazaya 6 yıl hapis cezası

Lefkoşa’da meydana gelen ölümlü trafik kazasıyla ilgili yargılanan zanlı Goodluck Osakpolor Ogbebor’un aleyhindeki davanın kararı açıklandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip ve Yargıç Murat Soytaç’ın huzurunda görüşülen karar duruşmasında sanıkların aleyhindeki kararı Yargıç Soytaç açıkladı.

Soytaç, sanığın işlediği en ağır suçun Tedbirsizlik ve Dikkatsizlik Sonucu Başkasının Ölümüne Neden Olmak suçu olduğunu, 7 yıla kadar hapis cezası ile 5 bin TL’ye kadar para cezası öngördüğüne değindi.

Soytaç, ülkemizde altyapı yetersizliği olsa da ölümlü trafik kazalarının oluş nedenlerinin başında alkol, sürat ve dikkatsizlik geldiğini kaydetti.

Soytaç, ölümlü kazalarının telafisi imkansız acılara neden olduğunu belirtip, bu tür suçları işleyenlere kamu yararı gereği ibret verici cezalar verilmesi gerektiğine değindi. Soytaç, alkol ve uyuşturucu etkisi altında olan sanığın trafiğe çıktığını ve aracına aldığı yolcunun ölümüne neden olmasını aleyhine değerlendirdiklerini belirtti.

Soytaç, sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinip, sanığa oybirliği ile 6 yıl hapis cezası verdiklerini açıkladı.

Kaza nasıl olmuştu?

Lefkoşa’da l7 Kasım 2021 tarihinde, saat 02:00 sıralarında, Yakın Doğu Bulvarı üzerinde, PM 626 plakalı salon aracı aşırı süratli ve dikkatsiz bir şekilde 98 miligram alkol ve uyuşturucu etkisi altında Dr. Fazıl Küçük Caddesine doğru kullanan Lefkoşa’da sakin zanlı Goodluck Osakpolor Ogbebor seyrettiği yolun sağa virajlanan kısmına geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun solundan çıkıp bordür taşlarına ardından kaldırıma çarpıp takla atarak tavanı üzerinde sürüklenmişti. Kaza sonucu araçta yolcu olarak bulunan Nijerya uyruklu 36 yaşındaki Odion Maureen Paulınus olay yerinde yaşamını yitirmişti.