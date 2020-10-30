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Ölümlü kazaya karışan şahıs mahkemede

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Karaoğlanoğlu'nda meydana gelen ölümlü kaza ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Mehmet Şanverdi dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Ölümlü kazaya karışan şahıs mahkemede

Karaoğlanoğlu'nda meydana gelen ölümlü kaza ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Mehmet Şanverdi dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

DETAY ÖZEL-EVRİM KAMALI

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Kemal Güvenoğlu olayla ilgili bulguları aktardı. Güvenoğlu, 23 Ekim 2020 tarihinde saat 23.20 raddelerinde Karaoğlanoğlu'nda, Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde batı istikametine doğru seyreden Lefkoşa'da sakin zanlı Mehmet Şanverdi’nin yönetimindeki LF 237 plakalı Mazda Demio marka salon araç sürücüsünün dikkatsizce karşıdan gelip düz gitmekte olan araçlara öncelik hakkı vermeden yolun kuzey kısmında bulunan Heybe Restoran'a ait park yerine dönüş yapmaya çalışması sonucu o esnada karşı istikametten aşırı süratle ve dikkatsizce gelmekte olan Girne'de sakin Oğuzhan Gül’ün yönetimindeki JZ 055 plakalı Suzuki GSXR600 marka 600 CC motosikletin önünü tıkaması sonucu çarpıştıklarını ve kaza sonucu yaralanan JZ 055 plakalı motosiklet sürücüsü Oğuzhan Gül aldığı yaralara dayanamayarak kaza mahallinde vefat ettiğini mahkemeye aktardı. Polis, Gül’den alınan kan örneğinin analiz sonucunun çıktığını, kanında 31 miligram alkol tespit edildiğini ifade etti.

Zanlının 6 gündür tutuklu olduğunu kaydeden Güvenoğlu, davalarında hazır olması için teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, 30 bin TL nakit teminat, iki kefilin 200’er bin TL kefalet senedi imzalaması ve zanlının 200 bin TL şahsi kefalet senedi imzalaması, ayrıca haftada bir gün ıspat-ı vücut yapması ve yurt dışına çıkış yasağı şartları ile zanlının tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

 

 

 

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