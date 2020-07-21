Ölümlü trafik kazası

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre saat 01:00 sıralarında, Tepebaşı- Akdeniz Anayolu 5-6 km’leri arasında, Akdeniz’de sakin Vedat Çakır (E-40), yönetimindeki plakası meçhul motosiklet ile Akdeniz köyüne doğru seyrettiği sırada yolun sağından çıkarak yol kenarında bulunan kaya parçalarına çarpıp devrilmiştir.
Motosiklet sürücüsü Vedat Çakır olay yerinde yaşamımı yitirmiştir.
Polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir.
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