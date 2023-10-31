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Ölümü gösterip sıtmaya razı etti.. Zam %31'den %15'e indirildi.. Halen okkalı zam...

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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, hem tek zamanlı, hem de 3 zamanlı tarifelere yapılan artışta yeniden düzenlemeye gidilerek, yaklaşık yüzde 31’lik artışın yüzde 15’e çekildiğini duyurdu.
Ölümü gösterip sıtmaya razı etti.. Zam %31'den %15'e indirildi.. Halen okkalı zam...

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan yapılan açıklamada, ayrıca 3’lü tarife uygulamasında yaz tarifesi döneminin bugün son bulduğunu, yarından itibaren yeni 3’lü kış tarifesinin yürürlüğe gireceğini açıkladı.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, yarından itibaren geçerli olacak yeni tarifeleri kamuoyuyla paylaştı.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, hem tek zamanlı, hem de 3 zamanlı tarifelere yapılan artışta yeniden düzenlemeye gidilerek, yaklaşık yüzde 31’lik artışın yüzde 15’e çekildiğini duyurdu.
 

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