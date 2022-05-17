KTAMS Başkanı Güven Bengihan, bazı işverenlerin asgari ücretin yükselmesi halinde çalışanları durduracağına yönelik açıklamaları olduğuna işaret ederek, “Ölümü gösterip, 'sıtmaya razı olun' diyorlar” dedi. Bengihan ayrıca asgari ücretlinin ayakta durabilm

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, Kıbrıs Postası TV’de yayınlanan ‘Sabahın Haberleri’ isimli programa telefonla bağlanarak, önemli açıklamalarda bulundu.

“ÖLÜMÜ GÖSTERİP, 'SITMAYA RAZI OLUN' DİYORLAR”

Asgari ücretle geçinen 4 kişilik bir ailenin açlık sınırıyla arasındaki farkın neredeyse 2 bin TL olduğunun altını çizen Bengihan, bu rakamın giderek arttığını kaydetti.

Bengihan, yetkililerin hayatı ucuzlatacağına yönelik açıklamalarına rağmen hayatın ucuzlamadığını, giderek de pahalı olduğunu söyledi.

Asgari ücretlinin çok büyük mağduriyet yaşadığını, bazı işverenlerin ise asgari ücretin yükselmesi halinde çalışanları durduracağına yönelik açıklamaların olduğuna işaret eden Bengihan, “Ölümü gösterip, 'sıtmaya razı olun' diyorlar” dedi.

“SÜREKLİ SEÇİME GİDİLİYOR, YASALAR KADÜK OLUYOR”

Hükümetlerin değişimiyle ilgili de sözler sarf eden Bengihan, muhatap bulamadıklarını kaydetti. Sürekli seçime gidilmesi nedeniyle yasaların kadük olduğunu ve bir arpa boyu yol gidilemediğini dile getiren Bengihan, yeni cezaevi binasının biteli 2 yıl olduğunu, bu cezaevinin devlet tarafından hâlâ alınmadığını söyledi.

Hükümetlerin devamlılığına inandıklarını belirten Bengihan, bir bakanın konulara vakıf olamayabileceğini fakat ekibinin gerekli bilgiye ve donanıma sahip olması gerektiğini belirtti. Her 15-20 günde bir hükümet kurulup bozulduğuna işaret eden Bengihan, asgari ücretlinin ayakta durabilmesi için bir önceki başbakanlara gittikleri gibi Ünal Üstel’e de gideceklerini söyledi.

Daha önceki başbakana tedbir ve tasarruf belgesi hazırladıklarını da hatırlatan Bengihan, çalışmaların başlatılacağına yönelik bir yazı aldıklarını, hükümetlerin devamlılığı konusunda Üstel’e de gideceklerini belirtti.

Sendikalar olarak, birlik ve beraberlik içinde hareket etme kararı aldıklarını ifade ederek, sendikalar olarak yeniden toplantı yapıp, mevcut hükümete yönelik de taleplerde ısrarcı olacaklarını dile getirdi.

“EMEKÇİLERİN SIĞINABİLECEĞİ TEK LİMAN SENDİKALARDIR”

Emekçilerin güvenip sığınabileceği tek limanın sendikalar olduğuna vurgu yapan Bengihan, özel sektörle kamu çalışanlarını birbirlerine kırdırmak yerine sermayeyle mücadele etmeleri gerektiğini söyledi.