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Olympiakos-Beşiktaş: 1-1

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Olympiakos-Beşiktaş: 1-1
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turundaki ilk maçta Atina'da Olympiakos ile 1-1 berabere kalarak rövanş için avantaj sağladı. Kara Kartalları tur için umutlandıran gol 53. dakikada Aboubakar'dan geldi. İkinci maç Perşembe günü İstanbul'da oynanacak.

Beşiktaş karşılaşmaya Fabricio, Gökhan Gönül, Marcelo, Tosic, Adriano, Hutchinson, Tolgay Arslan, Quaresma, Talisca, Babel, Aboubakar 11'iyle başladı.

Kara Kartallar ilk yarıda gol bölgelerinde etkisi kaldı.

Olympiakos ilk yarıyı Cambiasso'nun 36. dakikada attığı kafa golüyle 1-0 önde kapadı.

Tolgay'ın yerine Oğuzhan oyunda

Beşiktaş Teknik Direkörü Şenol Güneş ikinci yarıda oyuna, gördüğü sarı kartla rövanş maçında cezalı duruma düşen Tolgay'ın yerine Oğuzhan'ı alarak başladı.

Türkiye'nin Avrupa kupalarında yoluna devam eden tek temsilcisi olan Beşiktaş ikinci yarıda çok daha etkili bir oyun sergiledi.

Aboubakar 53. dakikada Olympiakos kalecisi Leali'in hatasını affetmedi ve skoru eşitledi.

Beşiktaş'ın etkinliğini giderek artırdığı maçın kalan dakikalarında başka gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 1-1 bitti.

82. dakikada Cenk Tosun'un, uzatma dakikalarında da Gökhan İnler'in oyuın girdiği maçta, Beşiktaş rakbinden her hattıyla üstündü.

Olympiakos'un korneri yok

Kara Kartallar deplasmanda topa yüzde 67 oranında üstünlük sağladı. Kaleyi bulan şutlarda 5-2, gol girişimi teşebbüsünde de 12-5 öndeydi.

Ev sahibi Olympiakos'un ise maçta korneri dahi yoktu.

İkinci maç Perşembe günü TSİ 21:00'de Vadofone Arena'da oynanacak. Beşiktaş'a tur için çeyrek final için 0-0'lık bir beraberlik dahi yetecek.

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turunda oynanan maçlarda alınan diğer sonuçlar ise şöyle:

Apoel Nicosia-Anderlecht: 0-1

Rostov-Manchester United: 1-1

Kopenhag-Ajax: 2-1

Celta Vigo-Krasnodar: 2-1

Schalke 04-Borussia Mönchengladbach: 1-1

Lyon-Roma: 4-2

Ghent-Genk: 2-5

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