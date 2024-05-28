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Omaç Başat kabri başında anılacak

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Kıbrıs Türk sporuna ve spor basınına uzun yıllar başkan, yönetici ve spor yazarı olarak hizmet eden gazeteci Omaç Başat ölümünün 10. yılında 30 Mayıs perşembe günü kabri başında anılacak.
Omaç Başat kabri başında anılacak

Kıbrıs Türk sporuna ve spor basınına uzun yıllar başkan, yönetici ve spor yazarı olarak hizmet eden gazeteci Omaç Başat ölümünün 10. yılında 30 Mayıs perşembe günü kabri başında anılacak.

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği’nin organizasyonunda, Omaç Başat’ın ailesi ve sevenlerinin katılımı ile düzenlenecek anma töreni, Başat’ın Lefkoşa Kabristanlığı’nda bulunan mezarı başında saat 10.30’da gerçekleştirilecek.

Omaç Başat kimdir?

Omaç Başat 1946 Yılında Lefkoşa’da doğdu. Gazeteciliğe 1963 yılında Halkın Sesi Gazetesi’nde muhabir olarak başladı. Zaman Gazetesi’nde Spor Müdürlüğü, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nda Spor Yorumcusu, Program Yapımcısı ve Birlik Gazetesi’nde Spor Yazarlığı yaptı. Kıbrıs Gazetesi’nin kurucu kadrosunda da yer alan Başat, gazetenin Spor Müdürü olarak da görev aldı. Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu üyeliği ile Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor İhtisas Komisyonu’nda da görev yapan Başat, KKTC Milli Olimpiyat Komitesi Başkanlığı görevini de yürüttü. Pek çok federasyonun kuruluşunda başkanlık ve yönetim kurullarında da görev alan Omaç Başat, Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği yönetim kurulunda uzun yıllar çeşitli kademelerde görev yaptı. Başat vefat etmeden önce son olarak Havadis Gazetesinde spor yazarlığı yapıyordu.

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