Omaç Başat kabri başında anıldı

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği’nin organizasyonunda, Omaç Başat’ın ailesinin, sevenlerinin, spor yazarlarının ve mesai arkadaşlarının katılımı ile düzenlenen anma töreni, Başat’ın Lefkoşa Kabristanlığında bulunan mezarı başında gerçekleştirildi.

Başat: Spor aşığı bir adamdı, ölüm yatağında bile sporu düşündü

Anma töreninde konuşan Omaç Başat’ın oğlu Arkın Başat, babasının ölümünün yedinci yılı vesilesiyle düzenlenen törene katılanlara teşekkür etti. “Onu tek bir kelimeyle anlatmak istersek ‘Spor’ diyoruz” diyen Başat, “Çünkü o spor aşığı bir adamdı ve hayatı boyunca, ölüm yatağında bile sporu düşündü. Kıbrıs Türk gençlerinin dünyaya açılması için hep uğraştı. Aslında biz bunu halen beceremedik” şeklinde konuştu. Arkın Başat konuşmasında “Burada uyuyor ama daha huzurlu uyuyabilmesi için bence Kıbrıs Türk gençlerinin uluslararası alanda spor yapması onu daha da mutlu edecektir” ifadelerini kullanırken “Rahat uyusun, huzurlu uyusun, güzel uyusun” dedi.

Gürkan: Hizmet ettiği branşlardan da temsilcileri bugün aramızda görmek isterdik

KTSYD Başkanı Burhan Gürkan yaptığı konuşmasına, Başat’ın başta KTSYD olmak üzere sporda birçok branşta başkanlık, yöneticilik yaptığını, birçok federasyonun kuruluşunda yer aldığını hatırlatarak başladı. Onunla dernek yönetiminde çalışma fırsatı bulduğu için kendisini şanslı hissettiğini belirten Gürkan, “Üzüldüğümüz nokta şu; birçok spor branşına hizmet etmiş, hayatının temelinde spor olan bir insanın hizmet ettiği branşlardan, federasyonlardan temsilcileri de bugün aramızda görmek isterdik. Ama biz KTSYD olarak her zaman olduğu gibi onun adını yaşatmaya çalışıyoruz, yaşatmaya da devam edeceğiz. Kendisine rahmet diliyorum, ışıklardadır biliyorum” ifadelerini kullandı.

Tören din görevlisinin okuduğu dualar ile son buldu.

Omaç Başat kimdir?

Omaç Başat 1946 Yılında Lefkoşa’da doğdu. Gazeteciliğe 1963 yılında Halkın Sesi Gazetesi’nde muhabir olarak başladı. Zaman Gazetesi’nde Spor Müdürlüğü, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nda Spor Yorumcusu, Program Yapımcısı ve Birlik Gazetesi’nde Spor Yazarlığı yaptı. Kıbrıs Gazetesi’nin kurucu kadrosunda da yer alan Başat, gazetenin Spor Müdürü olarak da görev aldı. Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu üyeliği ile Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor İhtisas Komisyonu’nda da görev yapan Başat, KKTC Milli Olimpiyat Komitesi Başkanlığı görevini de yürüttü. Pek çok federasyonun kuruluşunda başkanlık ve yönetim kurullarında da görev alan Omaç Başat, Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği yönetim kurulunda uzun yıllar çeşitli kademelerde görev yaptı. Başat vefat etmeden önce son olarak Havadis Gazetesinde spor yazarlığı yapıyordu.