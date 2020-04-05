Omağ Devolopmnet, medyayı hedef gösterdi, vatandaşın aklıyla oynadı!

Omağ Devolpmenet, medyayı hedef gösterdi, vatandaşın aklıyla oynadı!

Omağ Developments’ten aylarca maaş alamayan 120 işçi Polis'e gitti! haberi 18 Şubat 2020 tarihinde yapıldı.

Sankide işçiler maaşlarını bir tamam almış ve de Polis Genel Müdürlüğü'ne gitmiş aralarında 10/15 provakatör var diyerek geçitrilmeye çalışmamış gibi şimdi de Omağ Devolopment açıklama yaparak yaşananalrdan medyayı sorumlu tuttu.

İşte Omağ Devolopment'in yaptı açıklama;

Basın Bildirisi,

Bu zorlu Pandemi şartlarından ve kilitlenmiş bir ekonomi sürecinden geçerken, tekrardan firmamız ile ilgili bize ait bir şantiyenin resimleri paylaşılarak (şantiyemizdeki işçilerimizin gıdaya ihtiyaç duyduğunu ve ‘’patronlarının’’ yani bizlerin kendilerine USD 50.- ödeyeceğinin) asılsız haberi bizleri derinden üzmüştür.

Geçmiş aylarda da bu haberi yapan Yenidüzen gazetesi ve diğer bazı basın organları firmamızın 4 ay maaş ödemediği ile ilgili iddialar da ortaya atmıştı. O dönemde de Yenidüzen gazetesi yetkilileri ile görüşmüştük ve konunun aslını kendilerine aktarmıştık. Hatta tekrardan herhangi bir bilgi ve/veya kanıt ihtiyaçları olursa bizlerle temas edebileceklerini kendilerine bildirdik. Ancak, yayınlanan yalan haberler ve ağzımızdan çıkmayan bazı ithamları yeniden ertesi gün ilgili gazetede görünce, basın açıklaması yapmayı değersiz bulmuştuk ve vazgeçmiştik. Ancak, böyle bir dönemde tekrardan şantiye alanımızın malzeme edilmesi ve geçmişte yapılan haberlere atıfta bulunulması manidardır. Biz de 45 yıldır bu ülkede ekonomiye katkı koymaya çalışan köklü bir firma olarak, içinden geçtiğimiz bu zor günlerde daha fazla dayanışma ve beraberlik için ne katkı yapabiliriz diye düşünürken bu durumla karşı karşıya gelmek bizleri derinden üzmüştür.

Bu sebeple aşağıdaki hususlarda kamuoyunu bilgilendirmek istiyoruz:

1- Öncelikle şunu belirtmek isteriz ki, firmamız 02.04.2020 tarihinde tüm personelinin maaşını hiçbir kesinti olmadan bir tamam ödemiştir. Ayrıca, şantiyemizde ikamet eden işçilerimizin tüm gıda, elektrik, su, ısınma ve barınma ihtiyaçları eksiksiz şekilde firmamızca karşılanmaktadır ve yetkili makamların kontrolüne açıktır. Bu durum 14 Mart tan beri bu şekilde devam etmektedir ve içinden geçtiğimiz bu olağanüstü durum ve alınan önlemler devam ettiği sürece de devam edecektir. Daha önce, Yenidüzen gazetesinin ve diğer bazı basın organlarının, şirketimizin 4 ay maaş ödemediği ile ilgili iddiaları da bir yalan haberdi. Ödenen maaşların ne zaman ödendiği ve eksiksiz ödendiği ile ilgili tüm kanıtları, maaş alanların ıslak imzaları ile birlikte, şirketimiz muhasebesinde de mevcuttur ve isteyen gelip görebilir. Aynı, durum bu ay için de geçerlidir.

2- Şirketimizi bu şekilde rencide ederek ve/veya itibarsızlaştırmaya çalışarak asılsız haber yapanların amacını anlayamamakla beraber, haklarımızı hukuk yoluyla arayacağımızı ve konu

dava da sonuçlandığı zaman kamuoyuna tekrardan bilgi vermeyi uygun buluyoruz. Böylece herkes, kimin ciddi kimin ciddiyetsiz olduğunu bilsin.

3- Şunu da belirtmek isteriz ki, bu haberleri yapan ve yalan-yanlış haberlerle ülkedeki bu yatırımımızın ve/veya şirketimizin ve/veya herhangi başka bir şirketin yatırımının ve/veya itibarının zedelenmeye çalışılması ve/veya siyaset malzemesi yapılmaya çalışılması yalnızca bizim şirketimize değil, milli servete de zarar vermek demektir. Bu da dolaylı yoldan ülkemize zarar vermek anlamına gelmektedir.

4- Son olarak da gerek Yenidüzen gazetesi yetkilisinden gerekse orda çalışan işçilerimizden aldığımız bilgi doğrultusunda, ilgili gazete ile bağlantılı 3-4 kişinin şantiye alanını ziyaret edip konu şantiyeye gıda, meyve vs... getirdikleri ile ilgili bilgi aldık. Yenidüzen yetkilisinin kendi ifadesiyle; işçilerle konuştuklarını ve yeterli gıdanın mevcut olduğunu ve 4 adet aşçının yemek pişirdiğini öğrendiğini, tarafımıza bildirmiştir. Kendisine bu Pandemi (Covid 19) varken kendilerinin oraya gidip oraya gıda-meyve dağıtıp, kendilerinin ve şirketimizin şantiye alanında ikamet eden çok sayıdaki personelimizin virüs kapma riskini tetiklediklerini ilettim. Herhangi bir denetim ve/veya herhangi bir ziyaret şantiyemize yapılacaksa herhangi bir bakanlığa ve/veya belediyeye bağlı yetkili kurum ve kuruluşların yapmasına hiçbir itirazımız yoktur. Ancak, konu kişilerin yukarıda belirtilen şekilde hareket etmeleri manidardır.

Takdir kamuoyunundur.

Omağ Group

NE OLMUŞTU?

Asgari Ücret yaşamak için zaten yeterli bir ücret değilken, özellikle üçüncü dünya ülkelerinden gelen işçilerin kaçak çalıştırılıp ödenmemesi, kölelik sisteminin kktc’de halen sürdüğünü kanıtlar nitelikte…

Kıbrıs’ın kuzeyinde inşaat sektöründe çalışan 120’ye yakın işçi, aylardır maaş alamıyor. Omağ Developments’e ait inşaatta çalışan işçiler, bu sabah Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne gitti.

Halkın Sesi’nin haberine göre, işçiler, bugün sabah saatlerinde Kermiya bölgesinden yürüyerek Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne şikayete gitti.

Yaklaşık 120 civarında çoğunluğu Pakistan kökenli işçinin çalıştıkları yerde aylardır paralarını alamadıkları gerekçesiyle polise şikayete gittiği bildirildi.

GazeddaKıbrıs’ın edindiği bilgiye göre, bahsi geçen işçilerin Omağ Developments’e ait bir inşaatta, taşeron bir şirkete kayıtlı çalıştığı, işçilerin şirket tarafından “durdurulmak” istendiği ancak Sosyal Sigortalar’ın şikayet sonrasında durdurmaya müsaade etmediği de belirlendi.

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