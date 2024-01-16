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Ombudsman, 36'ıncı dönem raporunu Töre'ye sundu...

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Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Ombudsman İlkan Varol’u kabul etti.
Ombudsman, 36'ıncı dönem raporunu Töre'ye sundu...

Kabulde Varol, Başkan Töre’ye Temmuz – Aralık 2023 dönemlerini kapsayan 36.dönem raporunu sundu.

Meclis Şeref Salonunda gerçekleşen kabulde konuşan Başkan Töre, Ombudsman raporlarının düzenli ve zamanında Meclis’e sunulmasından dolayı Varol’a teşekkürlerini sundu.

Ombudsman kurumunun önemine değinen Töre, vatandaşın en büyük eleştirilerinden biri olan “denetimsizlik” konusunun gündemde olduğu bir dönemde Ombudsman ve Sayıştaylık kurumlarının yaptığı görevlerin hayati önem taşıdığını vurguladı.

Ombudsman İlkan Varol da kısıtlı personel ve yasal eksikliklere rağmen Ombudsman’lığın, özverili personeli ile görevini başarı ile yerine getirmeye çalıştığını söyledi.

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