Ombudsman, Davulcu'nun raporunu yayınladı

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol, primleri eksik ödenen veya hiç ödenmeyen çalışanların mağduriyet yaşadığı iddia edilerek soruşturma başlatılması talebi üzerine yürütülen soruşturmanın raporunu açıkladı.

Ombudsman’dan yapılan açıklamaya göre, İlke Özgür Davulcu, Daire’ye başvurarak işverenlerin çalışanları için ödeme yükümlülüğünde oldukları prim yatırımlarını eksik ödenmesi ve/veya hiç ödenmemesi durumunda çalışanların Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sosyal Sigortalar Dairesi Müdürlüğü’nün sunduğu ücretsiz tedavi, gözlük ve/veya ilaç yardımı, emeklilik gibi hak ve/veya yardımlardan yararlanamadıklarını ve mağduriyet yaşadığını iddia ederek soruşturma başlatması talebinde bulundu. Başvuru neticesinde ise Ombudsman, konuyla ilgili soruşturma başlatarak rapor düzenledi.

Raporda, sosyal sigorta ve sosyal güvenlik mevzuatının öngördüğü hizmetlerin finansmanının her sigorta kolu için tahsil edilen prim gelirlerinden karşılandığı belirtilerek, sigorta menfaatlerinden yararlanmak için mevzuatın öngördüğü diğer koşullarla birlikte prim ödeme koşulunun yerine getirilmesinin yasal zorunluluk olduğu kaydedildi.

Prim ödeme koşulunun yerine getirilmemesi veya eksik yerine getirilmesi durumunda Sosyal Sigortalar Dairesi’nin sağladığı yardım ve haklardan yararlanmanın mümkün olmadığının belirtildiği raporda, işverenin prim yatırma konusunda mevzuata uygun davranıp davranmadığına ilişkin teftiş ve denetim yapmanın ise Sosyal Sigortalar Dairesi’nin görev, yetki ve sorumlulukları arasında olduğu aktarıldı.

Etkin denetimlerle işverenin eksik prim yatırmasının önüne geçilerek çalışanların mağduriyetinin önlenebileceğinin kaydedildiği raporda, “Dairemize yapılan şikayet, işverenlerin prim ödememesine ilişkin genel bir şikayet olduğundan, soruşturmamız bu çerçevede yapılmıştır. Yapılan şikayet belli bir işverenin prim ödememesi üzerine yapılmış olsaydı, Sosyal Sigortalar Dairesine bu yönde sorular sorulabilecek ve idari hata yapılıp yapılmadığı, Sosyal Sigortalar Dairesinin etkin denetim yapıp yapmadığı ortaya çıkartılabilecekti. Bu şekilde yapılan genel bir şikayette idarenin hatalı ve/veya eksik işlem yaptığına kanaat getirmek mümkün değildir” ifadelerine yer verildi.