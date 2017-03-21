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Ombudsman Dizdarlı 6 aylık çalışma raporunu Meclis Başkanı Siber’e sundu

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Ombudsman Dizdarlı 6 aylık çalışma raporunu Meclis Başkanı Siber’e sundu
Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber, iyi denetimin ve vatandaşın haklarının korunmasının yurttaşlarda güveni artırdığını vurgulayarak, “Güven önemli bir duygu” dedi.

Siber, “Siyasetçiler, hukukçular, denetim organları, yasama ve yürütme organıyla çalışarak tam bir hukuk devleti düzeyine gelme hedeflenmelidir. Bu başarılırsa yaşam kalitesi yükselir” ifadesine yer verdi.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber, Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Emine Dizdarlı’yı kabul etti.

OMBUDSMAN DİZDARLI 6 AYLIK ÇALIŞMA RAPORUNU MECLİS BAŞKANI SİBER’E SUNDU

Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre, Meclis Şeref Salonu’nda gerçekleşen kabulde Dizdarlı, 6 aylık çalışma raporunu Meclis Başkanı Sibel Siber’e sundu.

Emine Dizdarlı, raporu Ombudsman Yasası uyarınca hazırladıklarını söyleyerek,  “Rapor, dairenin faaliyetlerine, toplumun hangi konulardan şikayetçi olduğuna, bakanlıklara göre ayrımına, ne kadar raporun sonuçlandığına ilişkin” açıklamasını yaptı.

SİBER: “GÜVEN ÖNEMLİ BİR DUYGU”

Meclis Başkanı Sibel Siber, kabuldeki konuşmasında, iyi denetimin ve vatandaşın haklarının korunmasının yurttaşlarda güveni arttırdığını vurgulayarak, güvenin önemli bir duygu olduğunu söyledi.

Ombudsman’ın çalışmalarının ve verilen güvenin son derece hayati olduğunu kaydeden Siber, raporların değerlendirildiğini, komitede görüşüldüğünü ve Meclis kürsüsünden vatandaşın bilgisine getirildiğini belirtti.

Yapılan uygulamanın açık ve şeffaf denetim biçimi olduğunu söyleyen Siber, “Dileğim, kurumsal yapılarımızın daha da gelişerek halkımızda güveni arttırması; yasalar hazırlanırken bazı bireyleri ve zümreleri korumak için değil yasalar önünde herkes eşittir ve eşit muamele görür  ilkesi gözetilmesidir” dedi.

Yasal olmayan uygulamalar, haksız mağduriyetler konusunda haklı şikayetler geldiğine de dikkati çeken Siber, “Siyasetçiler, hukukçular, denetim organları, yasama ve yürütme organıyla çalışarak tam bir hukuk devleti düzeyine gelme hedeflenmelidir. Bu başarılırsa yaşam kalitesi yükselir” şeklinde konuştu.

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