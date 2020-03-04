  • BIST 110.785
  • Altın 320,229
  • Dolar 6,0756
  • Euro 6,7617
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKA#SONDAKİKA Diyarbakır’dan F-16 savaş uçakları kalktı.

Ombudsman Dizdarlı, 6 aylık raporunu Uluçay’a sundu

» »
Yüksek Yönetim Denetçisi Emine Dizdarlı, son 6 aylık faaliyetleri içeren 30’uncu dönem raporunu Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay’a sundu.
Ombudsman Dizdarlı, 6 aylık raporunu Uluçay’a sundu

Meclis Başkanı Uluçay, Meclis Ombudsman Komitesi ile kurumun yakın işbirliği içerisinde çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Dizdarlı,  rapor incelendiğinde idareye yönelik şikayetlerin hangi alanlarda yoğunlaştığının görüleceğini söyledi.

Faaliyetlerin sadece daire içerisinde değil, daire dışında da devam ettiğini ifade eden Dizdarlı,bu süreç içerisinde personelin eğitimi, uluslararası kuruluşlara üyelikler ve yapılan aktivitelerin rapora dahil edildiğini belirtti.

Meclis Başkanı Uluçay da idarenin daha etkin bir düzeye kavuşabilmesi amacıyla Ombudsman’ınçok önemli bir kurum olduğunu dile getirerek, insanların hizmet alırken yaşadıkları sıkıntıların kurum aracılığıyla duyurulduğuna dikkati çekti.

Uluçay, Meclis Ombudsman Komitesi ile kurumun yakın işbirliği içerisinde olduğunu da belirterek, kamu hizmetinin daha etkin ve rasyonel olması adına çalışmaların devam ettiğini ifade etti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gazimağusa’da Tasarrufunda Uyuşturucu Bulunan 43 Yaşınadki Şahıs Tutuklandı04 Mart 2020 Çarşamba 20:18
  • Lefkoşa’da Akım Hırsızlığı04 Mart 2020 Çarşamba 20:17
  • Taçoy: “Münhalsiz İstihdam Yok.. 8 kişi çağrı merkezi için alındı.. Sıralama sınavı ODTÜ tarafından yapıldı”04 Mart 2020 Çarşamba 20:14
  • Pilli, “Çalışmalar sırasında gizli kahramanlar vardı. Ben onların hepsini gördüm, takire şayandı, herkese çok teşekkür ediyorum”04 Mart 2020 Çarşamba 19:14
  • “İran’dan Türkiye üzerinden ülkeye dönmek isteyen vatandaşlar seyahatlerini karayoluyla yapabilecek”04 Mart 2020 Çarşamba 19:09
  • Akıncı Spehar’ı Davet Ederek Geçiş Kapıları Konusunda Bm’nin Daha Etkin Rol Üstlenmesini Talep Etti04 Mart 2020 Çarşamba 19:05
  • Arıklı: "Lokmacı sınır kapısındaki belirsizlik bir an önce çözülmeli"04 Mart 2020 Çarşamba 18:45
  • Sağlık Bakanlığı İle Türkiye İş Bankası Arasında Anlaşma04 Mart 2020 Çarşamba 18:44
  • Sağlık Bakanlığı İle Universal Bankası Arasında Anlaşma04 Mart 2020 Çarşamba 18:44
  • Dizdarlı, 6 Aylık Raporunu Uluçay’a Sundu04 Mart 2020 Çarşamba 18:43
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti