Ombudsman Dizdarlı, 6 aylık raporunu Uluçay’a sundu

Meclis Başkanı Uluçay, Meclis Ombudsman Komitesi ile kurumun yakın işbirliği içerisinde çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Dizdarlı, rapor incelendiğinde idareye yönelik şikayetlerin hangi alanlarda yoğunlaştığının görüleceğini söyledi.

Faaliyetlerin sadece daire içerisinde değil, daire dışında da devam ettiğini ifade eden Dizdarlı,bu süreç içerisinde personelin eğitimi, uluslararası kuruluşlara üyelikler ve yapılan aktivitelerin rapora dahil edildiğini belirtti.

Meclis Başkanı Uluçay da idarenin daha etkin bir düzeye kavuşabilmesi amacıyla Ombudsman’ınçok önemli bir kurum olduğunu dile getirerek, insanların hizmet alırken yaşadıkları sıkıntıların kurum aracılığıyla duyurulduğuna dikkati çekti.

Uluçay, Meclis Ombudsman Komitesi ile kurumun yakın işbirliği içerisinde olduğunu da belirterek, kamu hizmetinin daha etkin ve rasyonel olması adına çalışmaların devam ettiğini ifade etti.