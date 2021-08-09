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Ombudsman Dizdarlı açıkladı: Demokratik bir ülkede aşı zorunluluğu kişisel hakları ihlal eder mi?

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"Toplumsal düzeyde bağışıklığı sağlamak, sürdürmek ve uygun bir koruma düzeyi elde etmek için makul bir şekilde zorunlu bir aşılama politikası getirilebilir."
Ombudsman Dizdarlı açıkladı: Demokratik bir ülkede aşı zorunluluğu kişisel hakları ihlal eder mi?

Demokratik bir ülkede aşı zorunluluğu kişisel hakları ihlal eder mi?

Kısa bir süre önce Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (European Covit Human Rights, Grand Chambar) 8 nisan 2021 tarihinde emsal olabilecek bir karar vererek aşı zorunluluğu demoktarik bir toplumda gerekli olduğu sonucuna varmıştır.

Olgular özetle şöyledir:

Altı farklı başvuruda Çekya’da yürürlükte olan mevzuatın zorunlu olarak yapılmasını öngördüğü aşıları çocuklarına yaptırmayan veya çocuk aşılama görevine uymayı reddeden ebeveynlere idare para cezası vermiş ve çocuklar okul öncesi dönemde okula kayıt edilmeyerek veya kaydı olan çocukların okul kayıtları silinerek okula gitmeleri engellenmiştir. Vavrika 13 (0nüç) ve 14 (ondört) yaşındaki çocuklarına çock felci, Hepatit B ve Tetanos aşısı yaptırmadığı için toplamda 110 Euro tutarındaki idari para cezasına karşı açtığı davaları (Anayasa Mahkemesi de dahil) reddedilmiştir.

Diğer başvurucular Novatna, Hornych, Brozik, Dubsky ve Rolecek’ün çocukların aşılarını yaptırdıkları hususuna isbat edemedikleri cihetle okul kayıtları silinmiş ve okul kayıt talepleri reddedilmiştir. Söz konusu kişilerin açtıkları davalar herhangi bir sonuç vermemiştir.

Bunun üzerine Vavrika ve Diğerleri Çek Cumhuriyeti aleyhine Avrupa İnsan Hakları mahkemesinde 47621/ 2013, 3867/2014, 7309472014, 19298/2015 sayılı davalar dosyalanmıştır.

Söz konusu ebeveynler, sair şeyler yanında, zorunlu aşılamanın istemsiz bir tıbbi müdahale teşkil ettiğini, bu nedenle özel hayata saygı hakkına müdahale olduğunu, tartışmaya açık aşıların hiçbiri yapılmamasına rağmen, aşılama yükümlülüğü be buna uyulmamasına sonuçlarının da böyle bir müdahaleye yol açtığını, aşıların hem somut hem dev potansiyel yan etkileri olduğunu ve bir bireyin çocuğuna aşı yaptırmamasının kamu sağlığına zarar vermediğini, dolatışıyla Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 8’inci maddesi ile 34,46,51 ve 58’inci maddelerinin ihlal edildiği, yani çocukların eğitim hakkının adil yargılanma hakkının, özel ve aile hayatına saygı hakkının, ayrımcılık yasağının, ebeveynlerin çocukları üzerindeki haklarının, kişinin maddi ve menevi varlığını geliştirme hakkının ve kişisel verilerin korunması hakkının ihlal edildiğini ileri sürdüler.

Büyük daire zorunlu aşılamanın demokratik bir toplumda gerekli olup olmadığını değerlendirirken Devletin takdir marjı ve hakkının geniş olduğu sonucuna varmıştır. Özellikle çocukluk çağı aşılama yükümlülüğünün hassas niteliği, toplumsal dayanışmanın değerini, yükümlülüğünün amacının toplumun tüm üyelerinin bilhassa da belirli hastalıklara karşı savunmasız olan ve nüfusun geri kalanının aşı şeklinde asgari bir risk üstlenmesi istenenlerin sağlığını korumak olduğu hususlarını dikkate almıştır.

Yine, Çocuk Hakları Sözleşmesinin 3’üncüğ maddesi tahtında Devletler, sağlıklarını ve gelişmelerini etkileyen tüm kararların merkezinde çocukların çıkarlarını en iyi şekilde korumakla yükümlüdürler. Aşılama söz konusu olduğunda, amaç her çocuğun ciddi hastalıklara karşı korunması olmalıdır.

Bu tür bir tedavinin uygulanamadığı kişiler çevrelerinde gerekli aşı teminatı düzeyi korunduğu sürece bulaşıcı hastalıklara karşı dolaylı olarak korunmuşlardır. Diğer bir deyişle korunmaları toplumsal bağışıklıkları ileri gelmiştir. Bu nedenle, gönüllü bir aşılama politikası, toplumsal düzeyde bağışıklığı sağlamak, sürdürmek ve uygun bir koruma düzeyi elde etmek için makul bir şekilde zorunlu bir aşılama politikası getirilebilir. Bu hususun da çocukların üstün yararına uygun olduğuna karar verilmiştir.

Emine Dizdarlı

Yüksek Yönetim Denetçisi

(Ombudsman)

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