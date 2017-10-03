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Ombudsman Dizdarlı, Bükreş ve İstanbul’da konferanslara katıldı

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Ombudsman Dizdarlı, Bükreş ve İstanbul’da konferanslara katıldı
Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Emine Dizdarlı, Bükreş ve İstanbul’da konferanslara katıldı.

Yüksek Yönetim Denetçiliği’nden yapılan açıklamaya göre, Dizdarlı, 20-24 Eylül 2017 tarihleri arasında Romanya’nın başkenti Bükreş’te Romanya parlamentosunda yapılan Avrupa Ombudsman Enstitüsü (EOI) Genel Kurulu ve Uluslararası İnsan Hakları Konferansı’na katıldı.

Konferansta, Romanya başbakanı ve Bükreş belediye başkanının Romanya’da ombudsmanlık müessesinin kuruluşunun 20. yılı onuruna yaptıkları açılış konuşmalarını müteakip genel kurula geçildi.

DİZDARLI, KUZEY KIBRIS OMBUDSMAN’I OLARAK ÜYE LİSTESİNDE YERİNİ ALDI

Konuşmalar ve faaliyet raporunun okunmasının ardından Avrupa Ombudsmanlar Enstitüsü Genel Sekreteri Dr. Josef Siegel, katılımcılar ve diğer ombudsmanlara ek üyeleri anons edip, tanıştırdı ve Emine Dizdarlı  da Kuzey Kıbrıs ombudsmanı olarak üye listesinde yerini aldı.

Emine Dizdarlı “Kuzey Kıbrıs Ombudsmanı” olarak genel kurulda yeni yönetim organlarının seçiminde oy kullandı.

Açıklamaya göre, konferans süresince İtalya, Azerbaycan, Romanya, Moldova, Almanya ve Hollanda ombudsmanlarıyla yakın dostluklar kuruldu.

Dizdarlı Romanya’da bulunduğu süre içerisinde Türkiye Kamu Denetçisi Sayın  Hüseyin Yürük ve Kamu Denetçiliği Uzmanı İlker Özcan ve Türkiye Cumhuriyeti Bükreş Büyükelçisi Osman Koray Ertaş ile görüştü.

İSTANBUL ULUSLARARASI OMBUDSMANLIK KONFERANSI…

Bükreş’teki kongrenin ardından İstanbul’a geçen Emine Dizdarlı, burada 25 - 27 Eylül tarihlerinde düzenlenen “İstanbul Uluslararası Ombudsmanlık Konferansı”na katılmıştı. İnsan hakları ve iyi yönetim ilkelerinin ele alındığı konferans kapsamında “İslam İşbirliği Teşkilatı Ombudsmanlar Birliği Yönlendirme ve Genel Kurulu” ve“Akdeniz Ombudsmanlar Birliği Yürütme ve Yönetim Kurulu” gerçekleştirildi.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da açılış törenine katılıp yaptığı etkinlikte ırkçılık, yabancı düşmanlığı, nefret söylemi, mülteciler konuları ele alındı; kamu idarelerinin iyi yönetimi ve vatandaş haklarının korunmasında ombudsmanlığın rolü konuşuldu.

Türkiye Cumhuriyeti Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç’un ev sahipliğinde gerçekleştirilen organizasyonda Filistin, Bahreyn, Pakistan, Uganda, Afganistan ve Azerbaycan temsilcilikleri ile yakın dostluklar kurulduğu kaydedildi.

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