  • BIST 1.522,040
  • Altın 556,34
  • Dolar 9,6261
  • Euro 11,1645
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKAAB Ülkeleri Enerji Fiyatlarına Karşı Uzlaşma Sağlayamıyor

Ombudsman Haspolat’taki Aner Atlı Spor Kulübü’nün Bulunduğu Bölgeye İlişkin Basında Yer Alan İddialar Üzerine Rapor Hazırladı

» »
Dizdarlı, Lefkoşa Kaymakamlığı’nın Çevre Yasası’nın ilgili hükümleri gereğince söz konusu ağılların izinlendirilmesi amacıyla gerekli işlemleri başlatması ve Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporu temin etmesi gerektiğini vurguladı.
Ombudsman Haspolat’taki Aner Atlı Spor Kulübü’nün Bulunduğu Bölgeye İlişkin Basında Yer Alan İddialar Üzerine Rapor Hazırladı

Ombudsman Emine Dizdarlı, Haspolat köyünde Aner Atlı Spor Kulübü’nün bulunduğu bölgeye ilişkin basında yer alan iddialar üzerine, çevre sorunu yaşanmasını önlemek amacıyla inceleme başlatıldığını belirterek, iddiaların gerçeği yansıtmadığını ancak bölgedeki tüm ağılların izinsiz yapıldığının ortaya çıktığını açıkladı. 

Dizdarlı, Lefkoşa Kaymakamlığı’nın Çevre Yasası’nın ilgili hükümleri gereğince söz konusu ağılların izinlendirilmesi amacıyla gerekli işlemleri başlatması ve Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporu temin etmesi gerektiğini vurguladı.

Ombudsman Emine Dizdarlı, Lefkoşa, Haspolat köyünde Aner Atlı Spor Kulübü’nün bulunduğu bölgenin orman arazisi olduğu, bazı yerlerin dere yatağı ve/veya gölet olup üzerinin doldurulduğu, mezkur alan üzerinde otopark, restoran ve padok yapıldığı iddiasıyla basına yansıyan haberler üzerine bir çevre sorunu yaşanmasını önlemek amacıyla Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Dairesi tarafından bir soruşturma başlatılarak rapor hazırlandığını belirtti.

Dizdarlı, iddiaların Orman Dairesi Müdürlüğü, Tapu ve Kadastro Dairesi Müdürlüğü Su İşleri Dairesi Müdürlüğü tarafından teyit edilmediğini ve yerinde yapılan incelemeler, elde edilen bilgi ve belgelere göre de iddiaların gerçeği yansıtmadığını kaydetti.

“BÖLGEDE DOLDURULMUŞ DERE YATAĞI VE/VEYA GÖLET TESPİT EDİLMEDİ”

Dairenin bölgeyi ziyaret ederek keşif yaptığını kaydeden Dizdarlı, keşifte Aner Atlı Spor Kulübü’nün kullanımındaki bölgede doldurulmuş dere yatağı ve/veya gölet bulunmadığını, Orman Dairesi Müdürlüğü’nce kiralanan alandaki kafenin prefabrik olduğunu tespit ettiklerini ifade etti.

Dizdarlı, söz konusu bölgede Lefkoşa Kaymakamlığı tarafından kiralanan alanda bulunan iki katlı beton yapının bölgedeki diğer yapılar gibi Lefkoşa Türk Belediyesi’nden izin alınmadan inşa edildiğinin ortaya çıktığını kaydetti.

Ombudsman Dizdarlı, Aner Atlı Spor Kulübü’nün bulunduğu bölgede bazı yerlerin dere yatağı ve/veya gölet olup üzerinin doldurulduğu ile ilgili basında ortaya çıkan iddiaların Orman Dairesi Müdürlüğü, Tapu ve Kadastro Dairesi Müdürlüğü Su İşleri Dairesi Müdürlüğü tarafından teyit edilmediğini belirtti.

Dizdarlı, yerinde yapılan incelemeler, elde edilen bilgi ve belgelere göre de iddiaların gerçeği yansıtmadığını kaydetti.

Bakanlar Kurulu’nun 22 Ekim 2008 tarihli kararına göre Haspolat köyünde kâin ağıl yeri olarak ayrılan ve kontrol ve yönetimi İçişleri Bakanlığına verilen arazinin Organize Hayvancılık Bölgesi ilan edildiğini belirten Dizdarlı, ardından bir ÇED Ön Araştırma Raporu hazırlanmadığı, bundan dolayı bölgedeki tüm ağılların izinsiz yapıldığını ifade etti.

Dizdarlı, Lefkoşa Kaymakamlığı’nın Çevre Yasası’nın ilgili hükümleri gereğince söz konusu ağılların izinlendirilmesi amacıyla gerekli işlemleri başlatması ve Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporu temin etmesi gerektiğini vurguladı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kargo paketinden uyuşturucu çıktı28 Ekim 2021 Perşembe 12:22
  • Erhüman’dan Tatar’a tepki, mekanı da gündemi de farklı!28 Ekim 2021 Perşembe 12:19
  • Taçoy: “Video olayını bana Sucuoğlu söylemişti, Saner’e bahsetmedim”28 Ekim 2021 Perşembe 12:18
  • Bıçaklı, hükümete zamları geri alma çağrısı yaptı28 Ekim 2021 Perşembe 12:00
  • Bağımsızlık Yolu tartışma etkinliklerine devam ediyor28 Ekim 2021 Perşembe 11:31
  • Meclis Genel Kurulu bugün yine toplanamadı28 Ekim 2021 Perşembe 11:26
  • Türkiye Cumhuriyeti’nin 98. kuruluş yıl dönümü kutlanıyor28 Ekim 2021 Perşembe 11:02
  • Saner: Sucuoğlu Polise İfade Vermekten Kaçıyor28 Ekim 2021 Perşembe 10:58
  • Tatlısu'da 8 saatlik elektrik kesintisi!28 Ekim 2021 Perşembe 10:10
  • ''Çocuklar İçin Pedal Çeviriyoruz'' etkinliği dün tamamlandı28 Ekim 2021 Perşembe 09:46
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti