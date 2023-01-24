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Ombudsman: İçişleri Bakanlığı’nın hatası veya ihmali bulunmadığı belirlenmiştir

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Ombudsman İlkan Varol, Lefke Ömerli’de yaşanan parsel şikayetinde, İçişleri Bakanlığı’nın idari hatası ve/veya ihmalinin bulunmadığının belirlendiğini açıkladı.
Ombudsman: İçişleri Bakanlığı’nın hatası veya ihmali bulunmadığı belirlenmiştir

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol, Lefke, Ömerli’de yaşanan parsel şikayetinde, İçişleri Bakanlığı’nın idari hatası ve/veya ihmalinin bulunmadığının belirlendiğini kaydetti.

Varol yazılı açıklamasında, Lefke Ömerli’de, Şenay Akkuş isimli şahsın, “26 ve 28 numaralı parsellerin sahibi olduğunu, arazilerine ve köy mezarlığına ulaşmak için Sayın İsmet Uyar’a ait olan 315 numaralı parselin kenarındaki yolu kullandığını, yapılan yeni ölçümlere göre bahse konu toprak yolun Sayın İsmet Uyar’ın 315 numaralı parseline dahil edildiğini, Sayın İsmet Uyar’ın söz konusu toprak yolu kapatarak araziyi tellediğini, arazilerine ve köy mezarlığına gitmek için başka yol bulunmadığını ve bu durumun mağduriyet yarattığını” iddia ederek, konunun soruşturulmasını talep ettiğini belirtti.

Yapılan başvuru üzerine, konunun, Ombudsman Yasası kuralları çerçevesinde incelenip rapor hazırlandığını ifade eden Varol, bu konuda gerekli araştırmanın yapıldığını, sorumlulardan bilgi ve belgelerin temin edildiğini ifade ederek, raporda bu bilgiler ile yasaların ilgili maddelerini paylaştı.

Yetkililer ile yerinde yapılan incelemede, eski haritalarda bulunan ve kaydı yapılacak yol içinde ruhsatsız garaj olduğunun tespit edildiğini ifade eden Varol, şöyle devam etti:

“Yolun devamında araç kullanılamadığı ve düzenleme yapılması gerektiği konusunda mutabık kalınmıştır. KKTC İçişleri Bakanlığı, Sayın Şenay Akkuş ve komşu parsel sahiplerini mağdur etmemek ve tarlalarına ulaşımı kolaylaştırmak adına haritada bulunan yol ile ilgili yol şeması hazırlamıştır.

Köy mezarlığına ulaşılamadığı iddiası soruşturulduğu zaman ise köy mezarlığı olarak anılan yerde Sayın Akkuş’un iddia ettiği gibi köy mezarlığı bulunmadığı, üzerinde izinsiz tarımsal faaliyetler yapıldığı ve ruhsatsız ağıl bulunduğu cihetle Sayın Akkuş’un iddiaları gerçeği yansıtmadığı tespit edilmektedir.

Netice olarak KKTC İçişleri Bakanlığının idari hatası ve/veya ihmali bulunmadığı belirlenmiştir.”

OMBUDSMAN, SÜNGÜ’NÜN BAŞVURUSUNU DA İNCELEDİ

Ombudsman, Bülent Süngü isimli vatandaşın Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin mülkiyetinde bulunan 2 adet arazi ve/veya tarlayı icar etme işlemiyle ilgili başvurusunu inceleyerek rapor düzenledi.

Yüksek Yönetim Denetçisi İlkan Varol tarafından yapılan açıklamada, “Dairemize başvuruda bulunan Sayın Bülent Süngü, Girne Kazası, Çamlıbel Köyü’ndeki Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin mülkiyetinde bulunan 2 adet arazi ve/veya tarlayı uzun yıllardır icar etmekte olduğunu bahse konu araziler içerisine çeşitli meyve ağaçları yetiştirdiğini beyan ederek konu arazilerin kira süresi bitiminde kiralanması için Kıbrıs Vakıflar İdaresi’ne dilekçe vermek suretiyle başvuru yaptığını fakat yanıt alamadığını ve Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin açık artırma yolu ile tekrardan icar etme işlemi başlattığını hâlbuki bölgede bulunan Kıbrıs Vakıflar İdaresi mülklerinin eski sahiplerine açık artırma yapılmadan icar edildiğini, tekrar icar etmek için ödemesi gerekenin üzerinde yapması gerektiğini, konu araziler içerisine yaptığı yatırımların göz ardı edildiğini iddia ederek Dairemizden soruşturma talep etmiştir” denildi.

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Yasası kuralları çerçevesinde incelendiği belirtilen başvuru ile ilgili rapor ise şöyle:

“Kıbrıs Vakıflar İdaresi tarafından Dairemize gönderilen cevap yazısında Sayın Bülent Süngü şikayetini Yüksek İdare Mahkemesi nezdinde YİM:74/2021 sayılı Dava olarak dosyaladığını beyan edilmiştir.

Yaptığımız soruşturmalar ve incelemelere istinaden Dairemizin yürütmekte olduğu soruşturma süresi içerisinde Sayın Bülent Süngü Dairemize başvuruda bulunduğu şikayeti konusunda Yüksek İdare Mahkemesi nezdinde 24 Aralık 2021 tarihinde YİM:74/2021 sayılı Davayı ikame ettiği hususunu öğrenmiş bulunmaktayız.

Bu itibarla KKTC Anayasa’nın 152’inci Maddesinin 1’inci fıkrası ve 38/1996 sayılı Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Yasası’nın 13’üncü maddesinin 1’inci fıkrasının (A) (ç) bendi gereğince soruşturmanın sonlandırılması gerekmektedir.”

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