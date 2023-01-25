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Ombudsman: İçişleri Bakanlığı’nın hatası veya ihmali bulunmadığı belirlenmiştir

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Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol, Şenay Akkuş'un raporunu yayınladı
Ombudsman: İçişleri Bakanlığı’nın hatası veya ihmali bulunmadığı belirlenmiştir

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol, Lefke, Ömerli’de yaşanan parsel şikayetinde, İçişleri Bakanlığı’nın idari hatası ve/veya ihmalinin bulunmadığının belirlendiğini kaydetti.

Varol yazılı açıklamasında, Lefke Ömerli’de, Şenay Akkuş isimli şahsın, “26 ve 28 numaralı parsellerin sahibi olduğunu, arazilerine ve köy mezarlığına ulaşmak için Sayın İsmet Uyar’a ait olan 315 numaralı parselin kenarındaki yolu kullandığını, yapılan yeni ölçümlere göre bahse konu toprak yolun Sayın İsmet Uyar’ın 315 numaralı parseline dahil edildiğini, Sayın İsmet Uyar’ın söz konusu toprak yolu kapatarak araziyi tellediğini, arazilerine ve köy mezarlığına gitmek için başka yol bulunmadığını ve bu durumun mağduriyet yarattığını” iddia ederek, konunun soruşturulmasını talep ettiğini belirtti.

Yapılan başvuru üzerine, konunun, Ombudsman Yasası kuralları çerçevesinde incelenip rapor hazırlandığını ifade eden Varol, bu konuda gerekli araştırmanın yapıldığını, sorumlulardan bilgi ve belgelerin temin edildiğini ifade ederek, raporda bu bilgiler ile yasaların ilgili maddelerini paylaştı.

Yetkililer ile yerinde yapılan incelemede, eski haritalarda bulunan ve kaydı yapılacak yol içinde ruhsatsız garaj olduğunun tespit edildiğini ifade eden Varol, şöyle devam etti:

“Yolun devamında araç kullanılamadığı ve düzenleme yapılması gerektiği konusunda mutabık kalınmıştır. KKTC İçişleri Bakanlığı, Sayın Şenay Akkuş ve komşu parsel sahiplerini mağdur etmemek ve tarlalarına ulaşımı kolaylaştırmak adına haritada bulunan yol ile ilgili yol şeması hazırlamıştır.

Köy mezarlığına ulaşılamadığı iddiası soruşturulduğu zaman ise köy mezarlığı olarak anılan yerde Sayın Akkuş’un iddia ettiği gibi köy mezarlığı bulunmadığı, üzerinde izinsiz tarımsal faaliyetler yapıldığı ve ruhsatsız ağıl bulunduğu cihetle Sayın Akkuş’un iddiaları gerçeği yansıtmadığı tespit edilmektedir.

Netice olarak KKTC İçişleri Bakanlığının idari hatası ve/veya ihmali bulunmadığı belirlenmiştir.”

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