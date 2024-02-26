  • BIST 9381.42
  • Altın 2034.095
  • Dolar 31.1191
  • Euro 33.7871
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKANetanyahu Refah’a saldırıyı onaylamak için hafta başı kabineyi toplayacak

Ombudsman İlkan Varol, 35. ve 36. Dönem Raporlarını Cumhurbaşkanı Tatar’a sundu

» »
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol’u kabul etti. Kabulde, İlkan Varol Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a 35. ve 36. Dönem Raporlarını sundu.
Ombudsman İlkan Varol, 35. ve 36. Dönem Raporlarını Cumhurbaşkanı Tatar’a sundu

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Ombudsman İlkan Varol Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a Ocak-Haziran 2023 ve Temmuz -Aralık 2023 dönemlerini kapsayan 35. ve 36. Dönem Raporlarını sundu.

Cumhurbaşkanı Tatar kabulde yaptığı konuşmada, Ombudsman’ın ülkede  önemli bir yere sahip olduğunu, çalışmalarını takip ettiğini ve Varol’un katıldığı uluslararası kuruluşlardaki temsiliyetindeki çalışmalarını takdirle izlediğini ifade etti. Tatar, Varol’a çalışmalarında başarılar diledi.

 Ombudsman İlkan Varol ise konuşmasında, Dairenin işleyişi ve katıldıkları uluslararası toplantılarla ilgili bilgi verdi. Varol, Tatar’a, kadro yetersizliğinin ve hukukçu ihtiyacının giderilmesi için tamamlanan yasa çalışması hakkında da bilgi aktardı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ülke Genelinde Trafik Denetimlerinde Çok Sayıda İhlal Tespit Edildi26 Şubat 2024 Pazartesi 13:04
  • Topçuköy'de Kanunsuz Avcılık Operasyonu: Ava Kapalı Bölgede Avcı Yakalandı26 Şubat 2024 Pazartesi 12:52
  • Ercan Havalimanı'nda Uyuşturucu Operasyonu26 Şubat 2024 Pazartesi 12:29
  • Tatar: Kazakistan davet etmedi ama Kırgızistan’ın davetini bekliyoruz26 Şubat 2024 Pazartesi 12:12
  • Kimliksizler Derneği 2023 Faaliyet Raporu'nu yayınladı26 Şubat 2024 Pazartesi 11:57
  • Dikkat... Bu bölgeler yarın 2 saat elektriksiz kalacak...26 Şubat 2024 Pazartesi 11:22
  • Tirmen ve Ergenekon’da bazı bölgelere yarın 2 saat elektrik verilemeyecek26 Şubat 2024 Pazartesi 11:18
  • Töre: Ambargoların etkisini Türkiye'nin desteği ile azaltıyoruz26 Şubat 2024 Pazartesi 11:17
  • Haspolat'ta yangın... Polisten açıklama...26 Şubat 2024 Pazartesi 11:08
  • Barış İçin Birleşelim: Provokatif Eylem ve Söylemlere Karşı Toplumsal Mücadele26 Şubat 2024 Pazartesi 10:55
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti