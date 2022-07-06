  • BIST 2.392,25
  • Altın 976.349
  • Dolar 17.2273
  • Euro 17.528
  • Lefkoşa 36 °C
  • Mağusa 38 °C
  • Girne 35 °C
  • Güzelyurt 34 °C
  • İskele 38 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 29 °C
SON DAKİKASağlıklı bir yaz dönemi için…

Ombudsman İlkan Varol, İsmet Uyar'ın Raporunu Yayınladı

» »
Ombudsman İlkan Varol, İsmet Uyar'ın yaptığı başvuruyu değerlendirerek raporunu yayınladı.
Ombudsman İlkan Varol, İsmet Uyar'ın Raporunu Yayınladı

İsmet Uyar, şahsına ait Lefke, Ömerli’de arazisinin kamu yolu düzenlenmesi amacı ile kamulaştırılmaya çalışıldığını ancak aynı güzergahta haritalarda başka bir yolun mevcut olduğunu, yapılmaya çalışılan kamulaştırmanın ilgili mevzuata aykırı olduğunu iddia ederek konunun Ombudsman tarafından soruşturulmasını talep etmişti.

Ombudsman’dan uyapılan açıklamaya göre, yapılan başvuru üzerine konu Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Yasası kuralları çerçevesinde incelendi ve rapor hazırlandı.

Bahse konu toprak yolun, KKTC Tapu ve Kadastro Dairesi tarafından yapılan ölçümlerde İsmet Uyar’ın arazisi içinde yer aldığı tespit edildi ve haritaya işlendi.  

İsmet Uyar’ın söz konusu toprak yolun da içinde yer aldığı arazisini tellemesi  üzerine komşu parsel sahipleri arazilerine ulaşacak başka bir yol olmadığını ve köy mezarlığına gidecek başka bir yol olmadığını iddia ederek bahse konu yolun Zorla Mal İktisabı Yasasının 3’üncü maddesi uyarınca kamulaştırılması talebinde bulundu.

KKTC İçişleri Bakanlığı kamulaştırma talebi ile ilgili incelemede aynı güzergahta başka bir yolun eski haritalarda mevcut olduğunu ancak yenileme çalışmaları esnasında yolun yeni haritalara sehven aktarılmadığını tespit ederek eski haritalarda bulunan yolun yeni haritalara ve yeni kayıtlara işlenmesi için çalışmalar başlatıldı.

Hazırlanan raporda, “eski haritalarda aynı güzergahta bulunan ancak sehven yeni haritalarda kayıt edilmeyen yolun tespit edilmesi sonrasında İsmet Uyar’ın arazisi içinde yer alan toprak yolun kamulaştırılma talebi geçerliliğini yitirmiş ve kamulaştırma talebi İdare tarafından uygun bulunmamış ve arazide yapılması talep edilen kamulaştırma işlemi de ileriye götürülmeyerek İsmet Uyar’ın mağduriyeti giderilmiştir” denildi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türk Devletleri Ombudsmanlar Birliği kuruldu06 Temmuz 2022 Çarşamba 14:30
  • Limasol'da Türk Malına iade, 310 Bin Euro da tazminat!06 Temmuz 2022 Çarşamba 14:21
  • Bakan Altuğra: “ Hemşire nakil tüzüğü tozlu raflarda kalmayacak”06 Temmuz 2022 Çarşamba 14:15
  • Patates üreticilerine önemli duyuru!06 Temmuz 2022 Çarşamba 14:11
  • Güney Kıbrıs'tan alınan elektrik 80 MW'a çıkıyor06 Temmuz 2022 Çarşamba 13:23
  • Asgari ücret ne kadar olacak? İşçi resti çekti! O miktarın altında olmaz!06 Temmuz 2022 Çarşamba 13:16
  • Tel-Sen: “Her Eve Fiber Projesi'ne sahip çıkın”06 Temmuz 2022 Çarşamba 12:40
  • Serdaroğlu: Hayat Pahalılığı oranının altında bir asgari ücret zammı kabul edilemez06 Temmuz 2022 Çarşamba 12:39
  • Gazeteci Yazar Kutlu Adalı, öldürülüşünün yıldönümünde kabri başında anıldı06 Temmuz 2022 Çarşamba 12:14
  • HP'de işler karıştı! Baybars ve Rogers ihraç sürecine mahkemeden ara emri aldı!06 Temmuz 2022 Çarşamba 12:11
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti