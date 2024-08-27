  • BIST 9656.67
  • Altın 2751.384
  • Dolar 34.0314
  • Euro 38.0405
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 30 °C
SON DAKİKANetanyahu'dan Lübnan'a saldırıya ilişkin açıklama

Ombudsman, Taşpınar’da kayıtsız kuyuların mağduriyet yarattığını belirledi

» »
Ombudsman İlkan Varol, Taşpınar'da eskiden kazılan ancak kayıtlara işlenmeyen kuyuların mağduriyete yol açtığını tespit etti.
Ombudsman, Taşpınar’da kayıtsız kuyuların mağduriyet yarattığını belirledi

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman), Nurhan Walker’ın talebi ile yaptığı soruşturma neticesinde, Walker’ın taşınmaz malı içerisinde bulunan kuyuların çok uzun zaman önce kazıldığı ve sıra kuyuların devamı olduğunu tespit etti. Ombudsman, İdare’nin tüm kuyuları tapu kayıtlarına ve/veya haritalara işlemeyerek hatalı davrandığı ve Nurhan Walker’ın mağduriyetine yol açtığı sonucuna vardı.

Ombudsman İlkan Varol, Nurhan Walker'ın, Taşpınar köyündeki taşınmaz malı içerisine Taşpınar Sıra Kuyular İskaiye Cemiyeti tarafından izinsiz kuyu açıldığı ve yeni haritalara işlendiği iddiasıyla talep ettiği soruşturma neticesinde ortaya çıkan raporu paylaştı.

Ombudsman tarafından yapılan açıklamaya göre, konu ile ilgili olarak öncelikle ilgili kurumların yetkilileri ile yerinde denetim yapıldı, dönemin Lefke Kaymakamı, Tapu ve Kadastro Dairesi Müdürü, Jeoloji ve Maden Dairesi Müdürü, İskân ve Rehabilitasyon Dairesi Müdürü ve Tapu ve Kadastro Dairesi Müdürlerinden yazılı bilgi talep edildi.

Soruşturma neticesinde, Walker’ın taşınmaz malı içerisinde bulunan kuyuların çok uzun zaman önce kazıldığı ve sıra kuyuların devamı olduğu ancak 1995 yılında haritalara işlenen sıra kuyularla beraber haritalara işlenmediği tespit edildi.

Tapu kayıtlarına güvenin esas olduğunun vurgulandığı Raporda, “İdare, bahse konu sıra kuyuların bir kısmını tapu kayıtlarına ve/veya haritalara işlenmesi işlemini yapmış ancak tüm kuyuları tapu kayıtlarına ve/veya haritalara işlemeyerek hatalı davranmıştır. İdarenin bu hatası veya ihmali sebebiyle Sayın Nurhan Walker bahse konu araziyi 2001 yılında satın aldığı zaman sıra kuyulardan habersiz bir şekilde almış ve idarenin hatası Sayın Nurhan Walker’ın mağduriyetine yol açmıştır" denildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Burak Maviş: İnsan hakları ihlali görüntüler utançtır27 Ağustos 2024 Salı 14:28
  • Oğuz'dan Abubakar Uthman açıklaması: Sorunu çözmeye çalışıyoruz27 Ağustos 2024 Salı 14:16
  • İMO Başkanı Ekinci'den çağrı: Okullardaki güçlendirme çalışmaları tamamlanmalı27 Ağustos 2024 Salı 14:05
  • Trafik ekipleri göz açtırmıyor... 32 Araç daha trafikten men edildi!27 Ağustos 2024 Salı 13:55
  • 15 Yaşındaki gençten üzen haber... Yoğun bakımda...27 Ağustos 2024 Salı 13:29
  • Cihangir ve Lefkoşa'da ani ölüm... Biri 47 diğeri 60 yaşındaydı...27 Ağustos 2024 Salı 12:59
  • Markulli'nin katliam fotoğrafındaki tanık Şafak Nihat: 50 yıl sonra “Biz yaptık” diyorlar27 Ağustos 2024 Salı 12:49
  • Emlakçıyı dolandırdı: Hesabından 4 milyon dolar yerine 0.78 dolar dolar çıktı27 Ağustos 2024 Salı 12:38
  • Tam 16 kilogram... En fazla yağışı o bölge aldı!27 Ağustos 2024 Salı 12:19
  • “Çocuğum için yaptım”27 Ağustos 2024 Salı 12:08
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti