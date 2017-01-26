Ombudsman uyardı!

Ombudsman Lefkoşa Vakıf Anaokulu’yla ilgili bir şikayet üzerine hazırladığı raporda, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nı, özellikle zorla bağış toplanması konusunda yapılan şikayetleri araştırmaya çağırdı.

Okullara yeterli bütçe ayrılmasıyla mevcut sorunların ortadan kalkacağı kanaatini ifade eden Ombudsman, “Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın okullara yeterli bütçe ayırmaması sonucunda ve/veya bakanlığın bütçesinin yetersiz olması nedeniyle kendi bütçelerini yaratan okullar, denetim dışı kazanç elde etmekte, elde ettikleri kazancı diledikleri gibi kullanmakta ve özerkliklerini ilan etmektedirler” değerlendirmesinde bulundu.

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Emine Dizdarlı, Lefkoşa Vakıf Anaokulu kadrolu öğretmeni Özen Topçu ve öğrenci velisi Mehmet Oytam’ın başvurusu üzerine yaptığı soruşturmanın raporunu yayımladı.

Raporda, Topçu ve Oytam’ın, Yüksek Yönetim Denetçisi’ne başvurularında “Lefkoşa Vakıf Anaokulu Okul Aile Birliği ile okul idaresi tarafından öğrencilerden gayri yasal bir şekilde ücret talep edildiğini, 3 yaş öğrencilerin okula kabul edildiğini, okulun keyfi idare edildiğini, yasal olmayan istihdamlar yapıldığını ve/veya Milli Eğitim Yasası’na ve bu Yasaya bağlı ilgili Yasa ve Okul Aile Birlikleri ve Federasyonları Tüzüğü’ne uyulmadığını iddia ettikleri” belirtildi.

Şikayet üzerine yaptığı soruşturmayla ilgili verilere, ilgili yasa ve tüzük maddelerine atıfta bulunarak raporunda yer veren Yüksek Yönetim Denetçisi, okul aile birlikleri ve/veya okul idarelerinin, ücretsiz eğitimin Anayasal bir hak olduğu KKTC’de Anayasa’ya aykırı olarak engelli öğrenciler dahil tüm öğrencilerden bağış adı altında okul ücreti aldığını ve okul yaş grubu dışında öğrenci kayıt etme gibi yasal olmayan işlemlere imza attıkları ve /veya buna göz yumduklarını kaydetti.

“BAKANLIK GÖZ YUMMAK ZORUNDA KALIYOR”

Yüksek Yönetim Denetçisi Emine Dizdarlı raporunda şu ifadelere yer verdi:

“Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, maddi yetersizlik nedeniyle, okullarını kendi paralarını kazanma yoluna sevk etmekte ve bu sebepler nedeniyle mevzuata aykırı işlemler yapılmasına göz yummak zorunda kalmaktadır. Bunun neticesinde de denetim mekanizmasını düzgün bir şekilde çalıştıramamaktadır. KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, bu tür faaliyetlere kayıtsız kalması halinde, okullardaki etkinliğini ve/veya denetim gücünü kaybetme noktasına gelecektir.”

ŞİKAYET KONULARI

Raporda, Vakıf Anaokulu’yla ilgili Yüksek Yönetim Denetçisi’ne yapılan başvuruda şikayet konuları şu 5 başlık altında özetlendi:

“Aidat/bağışların ödeme planı altında toplanması; 3 yaş öğrencilerinin okula kabul edilmesi; KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın 4 yaş öğrencileri için İngilizce Farkındalık Eğitimi’ni müfredat kapsamına almamasına rağmen, bu eğitimin Okul İdaresi tarafından müfredata dahil edilmesi; Öğretmen yardımcılarının istihdamı; Lefkoşa Vakıf Anaokulu’nda öğle yemeği servis edilmemesine rağmen Diyetisyen istihdam edilmesi.”

KKTC Anayasası’ndaki ilgili düzenlemeye rağmen Lefkoşa Vakıf Anaokulu’na kayıt yaptıran öğrencilerin velilerinden bağış/aidat adı altında zorla bağış/aidat alındığı ve söz konusu bağış veya aidatları ödemeyen ve/veya ödeyemeyecek durumda olan ailelerin çocuklarının okul kayıtlarının silindiği iddia edildiği belirtilen raporda, okul aile birliklerinin görev ve yetkilerine yer verildi.

Söz konusu anaokula kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerinvelilerinin Kıbrıs Türk Öğretmenler Kooperatifi Ltd. nezdinde bulunan hesaba Okul Aile Birliği tarafından ve/veya okul yetkilileri tarafından tespit edilen ve birinci taksit olarak belirtilen 360 Türk Lirası yatırılmadığı takdirde ve/veya okula kayıt yaptırmak isteyen veliler söz konusu meblağı yatırdıklarına dair banka dekontunu kayıt esnasında ibraz etmedikleri takdirde velilerin okula kayıt yaptırma olanağı bulunmadığı kaydedilen raporda, başvuru sahihi veli Mehmet Oytam’ın iddialarını teyit eden veriler bulunduğu kaydedildi.

Okul aile birliğinin, bu konuda yasa ve ilgili tüzük kurallarına aykırı davrandığı belirtilen Yüksek Yönetim Denetçisi raporunda, “Okullarda yeterli denetim olmamasına bağlı olarak maddi yönden sıkıntı çeken okullar kendi bütçelerini yaratma yolunu seçmektedirler” ifadelerine de yer verildi.

Okulun banka hesaplarındaki rakamların da yer aldığı raporda, okulun gelir getirici faaliyetlerle ilgili yasadaki ilgili madde dışında kıyafet, kitap ve dergi satışından da gelir elde ettiğinin görüldüğü belirtildi.

Vakıf Anaokulu’na 4 ve 5 yaşı tamamlayan öğrenciler kabul edilebilirken, yasaya aykırı olarak okula 3 yaş grubu öğrenci de kabul edildiği ifade edilen raporda, şöyle denildi:

“Okul Aile Birlikleri ve Federasyonları Tüzüğü uyarınca Okul Aile Birliği Yönetim Kurulu Başkanlığı sadece bir dönem için yapılabilmektir. Buna rağmen 3 yaşındaki kızını Lefkoşa Vakıf Anaokulu’na kaydını yaptıran Sayın Türker Yiğitcan iki dönem Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmıştır. ‘Misafir Öğrenci’ adı altında yapılan bu kayıtlar KKTC Milli Eğitim Yasası’na aykırıdır. KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı iki yıl süre ile söz konusu kayıtlardan haberdar edilmediği gibi söz konusu kayıtların Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından da denetlenmediği anlaşılmaktadır.”

Ombudsman raporunda, 4 yaş grubu için bakanlıkça İngilizce farkındalık eğitimi müfredata dahil edilmemişken Lefkoşa Vakıf Anaokulu’nda bu eğitimin verilmesini amaçlayan bir kitabın velilere önerildiği ve özel bir kırtasiyeden temin edilmesi gerektiğinin bildirildiğine de yer verilerek şu değerlendirme yapıldı:

“Lefkoşa Vakıf Anaokulu’ndaki bu tür uygulamaların varlığı, okulun keyfi idare edildiği ve KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın denetim görevini gerektiği gibi yerine getirmediği, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından hazırlanan müfredatın okullarda uygulanıp uygulanmadığının kontrol edilmediği sonucuna varılmıştır.”

Okul Müdürü Suna Elcil’in öğretmen yardımcıları istihdam ettiği iddiasını da araştıran Yüksek Yönetim Denetçisi, bakanlığın bu konudaki iddiaları Kamu Hizmeti Komisyonu’na havale ettiğinden bulguları şu an için açıklama olanağı bulunmadığını bildirdi.

Hafta içi saat 12.40’a kadar eğitim veren ve öğle yemeği servis edilmeyen Lefkoşa Vakıf Anaokulu’nda diyetisyen kadrosu olmadığı halde diyetisyen istihdam edildiğinin tespit edildiği kaydedilen raporda, okul idaresi ve/veya okul aile birliğinin tüzüğe aykırı hareket ederek yetkilerini aştığı belirtildi.