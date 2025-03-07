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Ombudsman Varol, gece kulüplerine ilişkin soruşturma başlattı

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Ombudsman Varol, gece kulüplerine ilişkin soruşturma başlattı
Ombudsman Varol, gece kulüplerine ilişkin soruşturma başlattı

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol, gece kulüplerine ilişkin resen soruşturma başlattı.

Konuya ilişkin yazılı açıklama yapan Ombudsman Varol, “Son günlerde basında yer alan bir gece kulübünde meydana gelen ölüm neticesinde tekrardan gündeme gelen ve ülkenin ne yazık ki kanayan yarası olan gece kulüpleri ve bunun paralelinde ortaya çıkan birçok sorunun varlığına ilişkin kamuoyunda ciddi bir huzursuzluk oluşmuştur. Bu bağlamda konuya ilişkin bir soruşturma yapılması gerekliliği hasıl olmuştur. Bu doğrultuda, 38/1996 sayılı Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Yasası’nın 15’inci maddesinin 1’inci fıkrası ile bana verilmiş olan yetki dahilinde bugün itibarı ile resen, konuya ilişkin kapsamlı bir soruşturma başlatılmıştır” açıklamasını yaptı.

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