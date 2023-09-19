Ombudsman Varol, İtalya’da Uluslararası Ombudsman Konferansı’na katılacak

Ombudsman İlkan Varol, İtalya’da düzenlenecek Uluslararası Ombudsman Konferansı’na katılmak ve resmi temaslarda bulunmak üzere yarın adadan ayrılıyor.
İtalya Ombudsmanı Mario Fardelli’nin daveti üzerine 21-22 Eylül tarihlerinde Roma’da düzenlenecek Uluslararası Ombudsman Konferansı’na katılacak olan Ombudsman İlkan Varol, “Küresel Krizlerde İnsan Hakları” temalı panelde konuşma yapacak.
Konferansa, Türkiye, İtalya, Yunanistan, Slovenya, Moldova, Ukrayna, Bosna Hersek, Birleşik Krallık Ombudsmanlarının yanı sıra, Fas Ulusal İnsan Hakları yetkilileri, İtalya Senatörü, Meksika Ulusal İnsan Hakları Komisyonu yetkilileri ve insan hakları konusunda çeşitli ülkelerden uzmanlar katılacak.
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