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Ombudsman Varol, İyi İdare Yasası’nın gereklerine işaret etti

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Ombudsman Varol, İyi İdare Yasası’nın gereklerine işaret etti
Ombudsman Varol, İyi İdare Yasası’nın gereklerine işaret etti

Yüksek Yönetim Denetçiliğine yapılan başvuruların sonuçlarını kamuoyuyla paylaşan Ombudsman İlkan Varol, İyi İdare Yasası gereğince idareye yapılan başvurular karşılığında alındı belgesi verilmesi ve yapılan dilekçelere en geç bir ay içinde yanıt verilmesi gerekliliğine işaret etti.

Yüksek Yönetim Denetçiliğinden yapılan yazılı açıklamada Derya Atamer’in başvurusuna verilen yanıt paylaşıldı. Açıklamada Atamer’in 9 Aralık 2021 ve 17 Şubat 2022 tarihinde Alsancak Belediye Başkanlığına yaptığı dilekçeler karşılığı alındı belgesi ve dilekçelere gerekçeli ve yazılı şekilde cevap verilmediği kaydedildi.

“İdarenin, kişilerin yasal mevzuata uygun bir biçimde yapılmış olan dilekçelere KKTC Anayasası’nın 76’ncı maddesi ve 27/2013 sayılı İyi İdare Yasası’nın 15’inci maddesi kuralları tahtında her başvuru için üzerinde tarih bulunan bir alındı belgesi vermesi ve en geç bir ay içerisinde gerekçeli ve yazılı olarak cevap vermesi gerekmektedir. Sayın Derya Atamer süresi içinde kendisine cevap verilmediği şikâyet konusu hakkında Yetkili Mahkemeye başvurabilir” denilen açıklamada, buna uymayan Alsancak Belediyesi Başkanlığı’nın hatalı davrandığı ifade edildi.

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