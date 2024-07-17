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Ombudsman Varol: Nakil dışı görevlendirmelerde yetki aşımı yapıldı

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Varol, müsteşarın ve daire müdürünün görevlendirme yapmalarının yetki aşımı olduğunu kaydetti.
Ombudsman Varol: Nakil dışı görevlendirmelerde yetki aşımı yapıldı

Ombudsman İlkan Varol, Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan’ın sağlık çalışanlarının görev yeri ve nakilleriyle ilgili başvurusu üzerine hazırlanan raporu açıkladı.

Rapora göre, Hemşire Nakil Kurulları mevzuata uygun biçimde yapıldı, ancak nakil dışı görevlendirmelerde yetki aşımı yapıldı.

Varol, Bengihan’ın Sağlık Bakanlığı’na bağlı kurumlarda görev yapan bazı kamu sağlık çalışanlarının görev yerlerinin değiştirildiğini, son dönemde yapılan sağlık kurumları ve/veya ilçeler arası görevlendirme ve/veya nakillerin mevzuata aykırı olduğunu iddia ederek konunun soruşturulması için daireye başvurduğunu belirtti.

Başvuru üzerine konunun incelendiğini kaydeden Varol, Sağlık Bakanlığı’ndan alınan bilgi ve belgelere göre 2021 yılında yapılan yer değişikliklerinin iki şekilde gerçekleştirildiğini, bunlardan birinin nakil, diğerinin de nakil dışı görevlendirme olduğunu ifade etti.

İlkan, Sağlık Bakanlığı tarafından 2021 yılında  yapılan Hemşire Nakil Kurullarının mevzuata uygun biçimde yapılıp sonuçlandırıldığını kaydetti.

Nakil dışı görevlendirmelerde ise Sağlık Bakanlığı Müsteşarı’nın ve Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi Müdürü’nün görevlendirme yapmasının yasaya aykırı olduğunu kaydeden Varol, böyle bir görevlendirme yapmanın müsteşarın ya da müdürün değil bakanın yetkisinde olduğunu ifade etti.

Varol, müsteşarın ve daire müdürünün görevlendirme yapmalarının yetki aşımı olduğunu kaydetti.

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