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Ombudsmanın 37’nci dönem raporu kamuoyuyla paylaşıldı

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Ombudsman İlkan Varol, Ocak-Haziran 2024 dönemini kapsayan ilk altı ayda 13 soruşturma tamamlayıp, raporunu hazırladıklarını açıkladı.
Ombudsmanın 37’nci dönem raporu kamuoyuyla paylaşıldı

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol, Ocak-Haziran 2024 dönemini kapsayan ilk altı ayda 13 soruşturma tamamlayıp, raporunu hazırladıklarını açıkladı.

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol, 37’nci dönem raporunu kamuoyuyla paylaştı. Rapora göre, ilk altı aylık sürede Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Dairesi’ne başvuru yapan kişi sayısı altı oldu.

EN FAZLA BAŞVURU GÜZELYURT VE LEFKE’DEN

Ombudsman'a ilk altı ayda ikişer başvuruyla en fazla başvuru Güzelyurt ve Lefke bölgesinden yapıldı. Bunu birer başvuruyla Lefkoşa ve Gazimağusa izledi.

Aynı dönemde başvuran veya randevu talep eden 21 kişi ile daireden randevu talep etmeden gelen 6 kişiyle yüz yüze görüşme yapan Yüksek Yönetim Denetçisi Dairesi'yle 77 de telefon görüşmesi oldu. Ombudsman Yasası tahtında şikayet konuları yetki dışında olup, yazılı şikayetleri kabul edilemeyen vatandaşlara hukuki bilgi verilerek, ve/veya idare ile temas sağlanarak, 16 kişiye yardımcı olundu.

İlk altı ayda kamu kurum ve kuruluşlarından gelen giriş belge sayısı 176, kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilen çıkış belge sayısı 98 olurken, toplam 274 belge işlem gördü.

Daireye yapılan başvuruların, bakanlık ve yerel yönetimlere göre dağılımı; Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı-Karayolları Dairesi, İçişleri Bakanlığı-Tapu ve Kadastro Dairesi, Lefkoşa Türk Belediyesi, Güzelyurt Belediyesi, Mağusa Kaymakamlığı ve Güzelyurt Kaymakamlığı olarak sıralandı.

İLK ALTI AYDA 32 BAŞVURU SONUÇLANDIRILDI

İlk altı ayda toplam 32 başvuru sonuçlandırıldı. Buna göre, Daire tarafından başlatılan soruşturmaların 13 tanesi tamamlanarak, raporu yayınlandı.

Başlatılan soruşturmada İdare’nin hatalı işlemini başvuru sahibi lehine düzeltmesi nedeniyle üç başvuru geri çekildi.

Ombudsman Yasası tahtında şikayet konuları yetki dışında olup, yazılı şikayetleri kabul edilemeyen vatandaşlara hukuki bilgi verilerek ve/veya idare ile temas sağlanarak yardımcı olunan kişi sayısı ise 16 oldu.

Raporda, Ankara ve KKTC’de yapılan toplantı ve temaslara da yer verildi.

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