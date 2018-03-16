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Ombudsman'ın 6 aylık faaliyet raporu Akıncı’ya sunuldu

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Ombudsman'ın 6 aylık faaliyet raporu Akıncı’ya sunuldu
Ombudsman'ın 6 aylık faaliyet raporu Akıncı’ya sunuldu

DİZDARLI: “RAPOR SON 6 AYDA TOPLUMUN YAŞADIĞI SIKINTILARIN BİR RESMİNİ OLUŞTURUYOR”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Emine Dizdarlı’yı kabul etti. 

Dizdarlı, Akıncı’ya, Temmuz-Aralık 2017 dönemi faaliyet raporunu sundu. 

Yasa gereği altı ayda bir Cumhurbaşkanı ve Cumhuriyet Meclisi’ne faaliyet raporu sunması gerektiğini söyleyen Dizdarlı, raporda, Ombudsman’a yapılan başvuruların hangi alan ve konularda yoğunluk gösterdiğinin yer aldığını kaydetti. Dizdarlı, raporun son altı ayda toplumun yaşadığı sıkıntıların bir resmini oluşturduğunu belirtti. 

AKINCI: "TİTİZLİKLE İNCELEYECEĞİM... OMBUDSMAN VATANDAŞIN GÜVEN DUYUP BAŞVURDUĞU BİR MÜESSESE"
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da raporu titizlikle inceleyeceğini söyleyerek, Dizdarlı’nın göreve atanmasıyla birlikte müessesenin işlev kazandığını, vatandaşın güven duyarak başvuruda bulunduğunu kaydetti. 

İstenilenin, sorunların yerinde aşılması, kamunun görevini adil ve uygun şekilde yerine getirmesi ve Yüksek Yönetim Denetçisi’ne başvuruya ihtiyaç duyulmaması olduğuna işaret eden Akıncı, şu anda bu noktada bulunulmadığını söyledi. 

Dizdarlı’nın araştırmaları neticesinde ortaya koyduğu görüş ve sonuçların yerine getirilmesi, devlet kurumlarının buna uygun hareket etmesi gerektiğini belirten Akıncı, kurumun işlevini bu şekilde yerine getirmiş olacağını ifade etti.

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