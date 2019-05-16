OMEGA’nın anketi: DİSİ ile AKEL arasında makas kapanıyor

Avrupa Parlamentosu (AP) seçimine 10 gün kala, DİSİ ile AKEL arasındaki makasın kapandığı, ancak DİSİ’nin birinci sırada olmayı sürdürdüğü bildirildi.

Alithia gazetesi, OMEGA kanalının dün yayınladığı ankete göre, DİSİ’nin yüzde 16,7’lik oy oranıyla ilk sırada olduğunu ve AKEL’in yüzde 14,4’lük oranla DİSİ’yi izlediğini kaydederek, daha önceki anketlere kıyasla, aradaki farkın azaldığını yazdı.

Gazete, ankete göre DİKO’nun oy oranının yüzde 6,3, Rum Ulusal Halk Cephesi’nin (ELAM) yüzde 4,1, EDEK’in yüzde 3,7, Ekologlar-Vatandaşlar İttifakı’nın yüzde 1,9, Demokratik Cephe’nin (DİPA) yüzde 0,2, Hayvan Hakları Partisi’nin yüzde 0,7 ve Yasemin Hareketi’nin yüzde 0,4 olduğunu kaydetti.

Ankete katılanların yüzde 1,7’sinin “diğer” yanıtını verdiğini belirten gazete, boş oy atacak olanların oranının da yüzde 2,1 olduğunu yazdı.

Gazete, ankete göre kime oy vereceği konusunda henüz karar vermemiş olanların oranının ise yüzde 29,8 olduğunu ve bu oranın, sonuçları etkileyebileceğini belirtirken, yüzde 12,7’lik kesimin de oy kullanmayacağını beyan ettiğini kaydetti.

HÜKÜMETİN İCRAATLARINI ONAYLAMIYORLAR

Gazete, ankette AP seçiminin yanı sıra, Rum Hükümeti’nin icraatları ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Kıbrıs sorunuyla ilgili fikirlerine dair görüşlerin de sorulduğunu yazdı.

Katılımcıların yüzde 50’si, Hükümet’in Kıbrıs sorunuyla ilgili icraatlarından memnun olmadığını, yüzde 37’si de memnun olduğunu belirtti. Yüzde 13’lük kesim bu soruyu yanıtlamadı.

Güney Kıbrıs’ın ekonomisiyle ilgili icraatlar konusunda ise katılımcıların yüzde 52’si olumsuz görüş sundu. Yüzde 39’luk kesim memnun olduğunu belirtti, yüzde 9’luk kesim bu soruyu yanıtsız bıraktı.

Suçlarla mücadeleyle ilgili oranlara bakıldığında ise, yüzde 71’lik kesim, Hükümet’in bu konuda sınıfta kaldığı görüşünü beyan etti. Yüzde 20’lik kesim icraatlardan memnun olduğunu belirtti, yüzde 9’luk kesim bu soruyu cevaplamadı.

Ankete göre katılımcıların yüzde 72’si, Hükümet’in kooperatif bankalarıyla ilgili icraatlarını onaylamadığını belirtirken, yüzde 15’i onayladığını beyan etti, yüzde 13’lük kesim bu soruyu yanıtlamadı.

Katılımcılar, Anastasiadis’in Kıbrıs sorununda ortaya koyduğu yeni öneriler çerçevesinde, parlamenter demokrasiyle ilgili öneri konusunda yüzde 28 oranında “onaylıyorum”, yüzde 37 oranında “onaylamıyorum” yanıtı verirken, desantralize federasyon konusunda ise yüzde 25 oranında “onaylıyorum”, yüzde 43 oranında “onaylamıyorum” yanıtı verdi.

Gazete, anketin “NOVERNA” araştırma şirketi tarafından OMEGA kanalı hesabına, 4-13 Mayıs tarihleri arasında, Güney Kıbrıs genelinde 18 yaş ve üstü 800 kişiyle rastgele telefon görüşmeleri aracılığıyla gerçekleştirildiğini yazdı.