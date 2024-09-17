Ömer Çelik’ten Dendias’a tepki: Doğu Akdeniz’de silahlanmayı genişletmeyi ifade ediyor

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, parti genel merkezinde, Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu.

"YUNANİSTAN İÇİNDEKİ KAOS LOBİSİ, NORMALLEŞMEYİ SABOTE ETMEK İÇİN ELİNDEN GELENİ YAPIYOR"

Yunanistan'daki gelişmelerin yakından takip edildiğini ifade eden Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in görüşmesini anımsatarak, görüşmenin ardından yeni bir diyalog kapısının açıldığını belirtti.

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias'ın ise Türkiye kıyılarına 2 kilometre mesafedeki Meis Adası'na giderek, açıklamalar yaptığını, Doğu Akdeniz'deki silahlanmayı nasıl genişleteceklerini ifade eden sözler söylediğini ve Türkiye'yi hedef aldığını belirten Ömer Çelik, şöyle devam etti:

"Dendias'ın bu açıklaması herhangi bir şekilde diyalog istemeyen, Türkiye'yi hedef alan ve bütün diyalog süreçlerini sabote etmeye çalışan bir açıklama ama burada, Türkiye'ye dönük olarak bu Miçotakis'in 'tansiyonu düşürelim, normalleşmeyi, diyaloğu sürdürelim' şeklindeki yaklaşımının tam zıddına, aslında Türkiye'yi hedef almıyor, Miçotakis'in başbakanlığını ve koyduğu iradeyi hedef alıyor. Çünkü Dendias'ın sözlerinin, herhangi şekilde Ege Denizi sularında boğulmadan bize ulaşması mümkün değil. Dendias'ın sözlerini sadece Dendias gibiler kendileri söyler, kendileri dinler, bizim açımızdan bir şey ifade etmez. Kendi başbakanının başka ifadeleri varken Türkiye üzerinden kendi başbakanına karşı bir şey söylemiş oluyor. Bunu Türkiye üzerinden ifade etmesi artık Yunanistan hükümetinin bir problemidir."

Buradaki hak ve menfaatleri masada korumak, masada diyalog yoluyla bunları sürdürmek, müzakere yoluyla bu işleri çözme iradesinde olduklarını ifade eden Çelik, "Dendias gibi provokatörlere herhangi bir şekilde meydan verilmemelidir." şeklinde konuştu.