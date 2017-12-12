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“Ömer Dayı ve Bareyası” Khora Kitap Cafe’de

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“Ömer Dayı ve Bareyası” Khora Kitap Cafe’de
Katılımcılar, yazarla söyleşinin yanında kitaplarını imzalatma fırsatını da yakalayacaklar.

Serhan Gazioğlu'nun kaleminden "Ömer Dayı ve Bareyası" karikatür kitabı 13 Aralık Çarşamba günü saat 19.00'da Khora Kitap Cafe'de Lefkoşalı okurları ile buluşuyor. 

Katılımcılar, yazarla söyleşinin yanında kitaplarını imzalatma fırsatını da yakalayacaklar. 
Tanıtım bülteninden:
“Ömer Dayı toplumsal mücadele ve direniş tarihimize tanıklık eden, halkımızın yaşadığı her mağduriyet karşısında adaletten, doğrudan yana taraf olan bir karakterdir. Ömer Dayı ve Bareyası’nın başından geçenleri okurken; kah üzülecek kah şaşıracak kah sinirleneceksiniz… Hayatın mizahı geçtiği bazı absürd olayları yeniden hatırlayacak, kahkahalarınızla siz de saf tutacak; bu ülke toprağına tutunmak için yeni bir şevk duyacaksınız. Sevgili Serhan M. Gazioğlu bu değerli eseri aracılığı ile hepimize mizahın gerçekten de ciddi bir iş olduğunu bir kez daha hatırlatıyor.”

Tüm dostlarımız ve kitap severler davetlidir.
Ayrıntılı bilgi: 22 89 557

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