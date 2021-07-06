Ömer Faruk Gergerlioğlu, cezaevinden tahliye edildi

Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) milletvekilliğinin düşürülüp cezaevine gönderilmesiyle ilgili hak ihlali verdiği HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, Sincan Cezaevi'nden tahliye edildi.

Gergerlioğlu'ndan tahliye sonrası ilk tweet

Ömer Faruk Gergerlioğlu, Twitter hesabından, "Nerede kalmıştık? :)" paylaşımı yaptı.

Gergerlioğlu'ndan tahliyenin ardından HDP Genel Merkezi'nde açıklama

"İstedikleri kadar zulüm etsinler. Direne direne kazandık. Beni darbederek evimden çıkartılırken, "Bu hikaye burada bitmez" dedik. Biz geri adım atmayacağız, çünkü haklıyız dedik. Bu zaferi en başta halkımıza armağan ediyorum. Tüm duyarlı insanlar direndi. Cezaevinde o dört duvar arasında bana edilen duaları, sevgi dileklerini hissettim. Bu bizim değil halkın zaferidir. Bu kadar zorbalık içinde bu halkın yüzünün gülmesine çok ihtiyacı vardı. Bundan dolayı çok mutluyum.

5 yıl önce ben barış istedim diye Kürt meselesinde, 27 yıllık kamu doktorluğumdan ihraç edildim. Türkiye'de kime güveneceğiz biz? 5 yıldır mağdur ediliyorum. Tüm ezilenler mağdur ediliyor . Hukuksuzluk had safhada.

Buradan Anayasa Mahkemesi'ne teşekkür ediyorum. Hızlı bir süreç işletti. 1 Temmuz'da karar verildi. Çok net bir karardır. Oy birliğiyle alınmıştır. Yargı sürecinin utanması gerekiyor."

Ne olmuştu?

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Gergerlioğlu'nun sosyal medyadan yaptığı bir haber paylaşımı nedeniyle "terör örgütü propagandası" suçlamasıyla 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasını öngören yerel mahkeme kararını 19 Şubat'ta onayladı.

Yargıtay'ın onama kararı Meclis'e ulaştı ve karar Meclis'te okunarak Gergerlioğlu'nun vekilliği düşürüldü.

Gergerlioğlu, 2 Nisan'da evinde gözaltına alındı ve cezaevine gönderildi.

Gergerlioğlu vekilliği düşürme kararına karşı AYM'ye başvurdu. AYM'nin 9 Haziran'daki toplantısında ifade özgürlüğünü hakkı ve dokunulmazlık hakkı kazanan bir milletvekili hakkında yargılamaya devam edilmesinin de seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkını ihlal ettiği iddiasıyla yapılan başvurunun AYM Genel Kurulu'na gönderilmesine karar verdi.

Anayasa Mahkemesi (AYM), vekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun bireysel başvurusunu sonuçlandırdı. Yüksek Mahkeme, Gergerlioğlu’nun "seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı" ile "kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı"nın ihlal edildiğine karar verildi.