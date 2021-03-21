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Ömer Faruk Gergerlioğlu sabah namazı için abdest alırken göz altına alındı

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Meclis’te nöbetini sürdüren Ömer Faruk Gergerlioğlu gözaltına alındı
Ömer Faruk Gergerlioğlu sabah namazı için abdest alırken göz altına alındı

Milletvekilliği düşürüldükten sonra TBMM'de Adalet Nöbetine başlayan Ömer Faruk Gergerlioğlu, polis tarafından gözaltına alındı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün sosyal medya hesabından Ömer Faruk Gergerlioğlu’nu hedef göstermişti.

Ömer Faruk Gergerlioğlu, saat 06:30 civarı gözaltına alındı. Gergerlioğlu sabah namazını kılmadan önce abdest almak üzere lavaboya girdiği sırada 100’e yakın polis geldi.

Gergerlioğlu, lavabodan çıkarıldıktan sonra polislere, “namazımı kılayım, üzerimi değiştireyim öyle gidelim” demesine rağmen polis gözaltı işlemini başlattı.

Milletvekilleri Filiz Kerestecioğlu ve Hüseyin Kaçmaz’ın da itirazlarına rağmen Gergerlioğlu, pijamaları ve terlikleri varken zorla götürüldü.

Gözaltına alınan Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun Kavaklıdere Polis Karakoluna götürüldüğü öğrenildi.

Gergerlioğlu’nun gözaltına alınma nedeninin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan yeni bir soruşturma kapsamında olduğu belirtildi. Soruşturmada, Gergerlioğlu’nun Meclisi terk etmediği, hala “milletvekili gibi davrandığı, sosyal medya üzerinden basın açıklamaları yaptığı, canlı yayınlar yaptığı, kamu binasında hakkı olmadan durması” suç sayıldı.

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