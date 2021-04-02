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Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun oğlu duyurdu: Babamı tutuklamaya geldiler

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Milletvekilliği düşürülen Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun oğlu Salih Gergerlioğlu, Twitter hesabından "Babamı tutuklamaya geldiler" dedi.
Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun oğlu duyurdu: Babamı tutuklamaya geldiler

Milletvekilliği düşürülen Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun oğlu Salih Gergerlioğlu, Twitter hesabından "Babamı tutuklamaya geldiler" dedi. 
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