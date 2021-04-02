Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun oğlu duyurdu: Babamı tutuklamaya geldiler

Milletvekilliği düşürülen Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun oğlu Salih Gergerlioğlu, Twitter hesabından "Babamı tutuklamaya geldiler" dedi.
Zorbalığın fotoğrafı pic.twitter.com/HdD8Wihd1f— Salih Gergerlioğlu (@salihro) April 2, 2021
Milletvekilliği düşürülen Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun oğlu Salih Gergerlioğlu, Twitter hesabından "Babamı tutuklamaya geldiler" dedi.
Zorbalığın fotoğrafı pic.twitter.com/HdD8Wihd1f— Salih Gergerlioğlu (@salihro) April 2, 2021
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