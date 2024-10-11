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Ömer Özyıldırım, İsveç’te mindere çıkıyor

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Milli güreşçi Ömer Özyıldırım, 11-13 Ekim 2024 tarihlerinde İsveç’in Umea şehrinde uluslararası güreş turnuvasında mücadele edecek.
Ömer Özyıldırım, İsveç’te mindere çıkıyor

Milli güreşçi Ömer Özyıldırım, 11-13 Ekim 2024 tarihlerinde İsveç’in Umea şehrinde uluslararası güreş turnuvasında mücadele edecek.

13 ülkeden 700’ü aşkın güreşçinin boy göstereceği turnuvada genç güreşçi yeni sezona güzel bir başlangıç yapmak istiyor.

Tartı ve sağlık kontrolünden geçildikten sonra 12 Ekim Cumartesi günü Dünya Karması ile İsveç Milli Takımı arasında yapılacak olan güreşlerde yarışacak Ömer Özyıldırım, ertesi gün ferdi olarak 86 kg büyükler serbest stilde mindere çıkacak.

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