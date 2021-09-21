Ömer Özyıldırım, Letonya’da iki madalya aldı 

Genç güreşçi Ömer Özyıldırım, Letonya’da katıldığı Freidenfelds Cup Serbest Güreş Turnuvası’nda iki madalya kazandı.

Dünya Güreş Birliği’nin 2021 yılı faaliyet takviminde yer alan ve 18-19 Eylül 2021 tarihlerinde Letonya’nın Riga kentinde düzenlenen turnuvaya 12 ülkeden güreşçi katıldı.

Türkiye Cumhuriyeti lisansıyla turnuvaya katılan Ömer Özyıldırım, 86 kiloda Rus ve Moğol rakiplerinin karantinaya alınması nedeniyle rakipsiz kalarak bu sıklette birincilik madalyası aldı.

Turnuvada karşılaşma yapmak isteyen Ömer Özyıldırım, bu kez bir üst sıklet olan 92 kiloda mindere çıktı. 4 güreşçinin yer aldığı 92 kiloda rakibine yenilen genç güreşçimiz üçüncülük madalyası elde etti.

Ömer Özyıldırım, Dünya Güreş Birliği programına dahil yurt dışında uluslararası bir turnuvada mindere çıktığı ve görevini yaptığı için mutlu olduğunu söyledi.

Ömer Özyıldırım’ın antrenörü Serghei Franjev, Kuzey Kıbrıs gençlerinin çok yetenekli olduğunu ve fırsat verildiğinde neler yapabileceklerini her platformda gösterdiklerini belirtti.